Lecce, entra Rodriguez e cambia la partita. In gol anche Tuia e ‘bomber’ Coda

Lecce, vittoria all’ultimo respiro. Nei minuti di recupero i giallorossi completano la rimonta e battono 3-2 una mai doma Alessandria (leggi la cronaca del match).

Con tanta fatica ma anche voglia e carattere la formazione di Baroni conquista i primi tre punti stagionali in campionato. Nel primo tempo i salentini, passati in vantaggio con Tuia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, vengono raggiunti subito dopo dal bomber dei ‘Grigi‘, Corazza, lesto a sfruttare un errore di Gallo. Poi Ba beffa Gabriel con una deviazione di spalla che gela il pubblico leccese. Decisivo l’impatto dell’ingresso in campo di Rodriguez che la pareggia all’88esimo. Nei minuti di recupero arriva il gol fino ad allora insperato del Bomber Massimo Coda che timbra finalmente il cartellino.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6,5

Nel primo tempo impegnato da un colpo di testa di Mustacchio prima di subire incolpevolmente le due reti dell’Alessandria.

Calabresi: 6,5

Aggressivo e voglioso di prendersi il posto sulla corsia destra. Mette costantemente in difficoltà la retroguardia dei Grigi con ottimi cross dal fondo e dalla trequarti.

Lucioni: 6,5

Partita ordinata del capitano del Lecce che si rende decisivo nel recupero facendo da sponda per il gol di Coda.

Tuia: 7

Sicuramente tra i migliori in campo. Vince spesso i duelli aerei con le punte piemontesi e svetta in alto in occasione del momentaneo gol del vantaggio giallorosso.

Gallo: 4,5

Il terzino sinistro giallorosso appare distratto e impreciso, da un suo disimpegno errato nasce infatti il gol del momentaneo pareggio firmato Corazza. Dalla sua corsia provengono i maggiori pericoli per la retroguardia leccese.

Hjulmand: 6

Il danese fa da schermo davanti alla difesa, giocando molti palloni a ridosso della propria area di rigore a dare manforte alla linea difensiva.

Gargiulo: 6

Parte ancora titolare uno degli ultimi arrivati dal mercato estivo e gioca una buona partita con i suoi soliti inserimenti e aiuti in fase difensiva.

Majer: 6

Assist dello sloveno nel corso del primo tempo per il primo gol siglato da Tuia, ma anche tanto lavoro sporco in mezzo al campo. Esce per rifiatare dopo aver corso tanto nella prima frazione di gioco.

Olivieri: 5,5

Si vede poco in fase offensiva e non crea nessuna occasione da reti per i compagni. Rimandato.

Coda: 7,5

Dopo una partita in sofferenza, si carica la squadra sulle spalle con sponde intelligenti ed è opportunista e decisivo col gol del definitivo del 3-2.

Di Mariano: 6

Grande voglia di fare ed iniziative offensive che mettono in continua apprensione la retroguardia degli ospiti. Gli manca solo il guizzo finale.

Dal 46’ Bjorkengren: 6

Con il suo ingresso in campo cresce tutto il centrocampo del Lecce nonostante qualche errore in fase di impostazione.

Dal 63’ Rodriguez: 7,5

Cambio chiamato a gran voce dal pubblico e risultato alla fine azzeccato da Baroni, visto che gela Pisseri con un gran destro da fuori che vale il momentaneo 2-2. Genera confusione nell’area avversaria. Un’arma in più per le prossime gare.

Dal 74’ Paganini: 6,5

Entra con il piglio giusto ed ha merito di servire Rodriguez per il gol del 2-2. Buon impatto.

Dal 74’ Barreca: 6,5

Buono l’esordio in maglia giallorossa per l’ex Monaco che prende subito in mano la situazione sulla sua fascia di competenza.

Dall’82’ Meccariello: s.v.

Baroni: 6,5

La sua squadra ha il merito di reagire e nel secondo tempo, complice la formazione ospite in inferiorità numerica, completa la rimonta con voglia e carattere che non si erano ancora visti. Partita nel complesso giocata ancora male e con poche idee e disordinate. Ma i presupposti per far meglio ci sono tutti, magari sfruttando a pieno tutti i componenti della rosa salentina.