Lecce-Monza 3-0, Strefezza, Di Mariano e Coda servono il tris. Giallorossi centrano la quarta vittoria di fila

Il Lecce strapazza il Monza di Stroppa nell’anticipo del campionato di Serie B. 3 a 0 questo il risultato con cui i giallorossi centrano la quarta vittoria di fila. Un ultimo sforzo prima della sosta che consentirà di rifiatare dopo un periodo di impegni ravvicinati e anche soddisfazioni, è questo quello a cui è stato chiamato questa sera il Lecce, impegnato nell’anticipo della settima giornata del torneo cadetto, un vero e proprio big match, che lo ha visto impegnato contro il Monza.

Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria, i giallorossi da quella, la terza di fila con il Cittadella, i brianzoli, invece, dal successo interno ai danni del Pordenone, anche se, capitan Lucioni è compagni, hanno avuto un percorso un po’ più costante.

In occasione della sfida con gli uomini del presidente Berlusconi, mister Marco Baroni si vede costretto a fare a meno di Gallo, che ha dato forfait 24 ore prima a causa di una dolenzia al tendine, sostituito da Barreca, per il resto, rimane in panchina Tuia non al massimo della condizione e al suo posto si rivede dal primo minuto Biagio Meccariello, in mediana, invece, Majer vince il ballottaggio con Helgason, in attacco, infine, rientra dall’inizio Strefezza.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera dunque con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Gendrey, Lucioni, Meccariello e Barreca; Gargiulo, Hjulmand e Majer in mediana; Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Bisogna attendere 10 minuti per vedere il primo tiro della gara, con il colpo di testa di Coda, su cross di Strefezza, parato senza affanni da Di Gregorio. Al 18mo l’Hispanico ci prova dal limite ma la sfera termina alta. Al 21mo la punizione dal limite di Di Mariano si infrange contro la barriera. Al 37mo Gabriel si oppone al tiro di esterno di Gytkyjaer.

Strefezza al photofinish

A 15 secondi dalla fine del minuto di recupero concesso dal sig Abbattista arriva il gop del vantaggio del Lecce. Ripartenza dei giallorossi, la palla arriva a Di Mariano che crossa, batti e ribatti in area, la palla finisce sui piedi di Strefezza che controlla e tira una bordata di destro che si insacca alle spalle di Di Gregorio.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi nelle file del Monza. Fuori Marrone e Machin e dentro rispettivamente Paletta e

Al quarto della ripresa Ciurria, da ottima posizione manda alle stelle.

Di Mariano si conferma

Al 36mo arriva il raddoppio del Lecce. Gargiulo ruba palla sulla trequarti e passa a sua volta a Strefezza, l’esterno brasiliano la cede a Coda che entra in area, vince una serie di rimpalli, entra in area e tira, l’estremo dei brianzoli respinge, ma sulla sfera piomba Di Mariano che insacca a porta vuota. Per l’attaccante ex Venezia è il quarto gol in tre partite.

Al 12mo Gabriel para su Ciurria. Al 15mo il rasoterra di Coda va fuori di un soffio. Al 20mo Di Gregorio para il tiro di Barreca.

L’Hispanico la chiude

Al 25mo arriva il terzo gol del Lecce. Il capitano ruba palla a centrocampo e si invola verso l’area, supera tutti i marcatori e passa a Olivieri che si presenta solo davanti a Di Gregorio, il portiere del Monza riesce a respingere, ma la sfera arriva a Coda che di testa mette in gol per la terza volta.

Al 37mo il tiro dal limite di Strefezza, rimpalla sui piedi di un difensore e termina di pochissimo a lato.

Dopo un primo tempo di gran di gran possesso, ma nel quale si è finalizzato poco, ma segnato il gol a pochissimi secondi dal termine, i giallorossi, nella ripresa scendono in campo ancora più affamati nonostante il vantaggio e nell’arco di 25 minuti la chiudono e portano a casa la quarta vittoria di fila. Prestazione sugli scudi quella dei ragazzi di mister Marco Baroni, che hanno letteralmente annichilito i brianzoli e non hanno concesso alcuna palla gol o corso pericoli. Adesso c’è la sosta per le nazionali, poi, si torna in campo il 16 ottobre per la sfida in trasferta in casa dell’Ascoli.

Tabellino

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni ©, 6 Meccariello, 8 Gargiulo, 9 Coda, 10 Di Mariano (25 st Olivieri), 17 Gendrey (44 st Calabresi), 27 Strefezza (44 st Helgason), 30 Barreca (22 st Vera), 37 Majer (22 st Blin), 42 Hjulmand. A disposizione: 1 Bleve, 3 Vera, 11 Olivieri, 13 Tuia, 14 Helgason, 16 Bjarnason, 19 Listkowski, 23 Björkegren, 29 Blin, 33 Calabresi, 44 Dermaku, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

A.C. Monza: 16 Di Gregorio, 2 Donati, 4 Mazzitelli (32 st Brescianini), 5 Caldirola, 7 Machin (1 st Colpani), 8 Barberis, 9 Gytkyjaer, 30 Zopolato, 31 Sampirisi © (16 st D’Alessandro), 34 Marrone (1 st Paletta), 84 Ciurria (32 st Vignato). A disposizione: 12 Sommariva, 22 Rubbi, 13 Lopes, 18 Bettella, 20 Siatounis, 26 Antov, 28 Colpani, 29 Paletta, 33 Brescianini, 77 D’Alessandro, 80 Zignato, 98 Pirola. Allenatore: G. Stroppa

Arbitro: Eugenio Abbattista della sez. di Molfetta. Assistenti: Filippo Bercigli della sez. di Valdarno – Marco Della Croce della sez. di Rimini. IV Ufficiale: Matteo Gualtieri della sez. di Asti. VAR: Francesco Fourneau della sez. di Roma 1. AVAR: Domenico Rocca della sez. di Vibo Valentia.

Marcatori: 45+1 pt Strefezza (L) 10 st Di Mariano (L) 25 st Coda (L)

Note: ammoniti 32 pt Marrone (M) 7 st Barreca (L) 30 st Mazzitelli (M)spettatori 8.442 incasso 109.670 euro amgoli 4-2 per il lecce recupero 1 pt