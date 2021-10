Un Lecce devastante ‘strapazza’ il Monza di Stroppa. Le pagelle dei giallorossi

Nel big match della settima giornata il Lecce di Baroni domina in lungo e largo il Monza di Stroppa (leggi la cronaca del match) inanellando così la quarta vittoria consecutiva e battendo una delle formazioni più accreditate alla promozione nella massima serie.

Nel primo tempo le due squadre si sono studiate tatticamente forse con paura di scoprirsi, finché al 46esimo Strefezza non ha sbloccato il match su una ribattuta. Nella ripresa ci sono solo i giallorossi in campo che non concedono nessuna occasione agli ospiti e addirittura raddoppiano prima con Di Mariano e poi bissano il successo con il gol dell’ “Hispanico” Coda

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6

Finalmente una gara in cui può riposare. Grazie alla protezione dei suoi difensori non necessita di grandi interventi. Attento nelle uscite.

Gendrey: 7

Continue sovrapposizioni in attacco e puntuali chiusure difensive. Mette sempre in apprensione i difensori del Monza ed esce tra gli applausi convinti del Via del Mare.

Lucioni: 7,5

Il capitano guida la linea difensiva vincendo sempre i duelli con gli attaccanti Brianzoli e nel secondo tempo, con una cavalcata epica partendo dalla propria area mette lo zampino nel terzo gol dei giallorossi.

Meccariello: 7

Big Mec ritorna tra gli undici titolari e fornisce la sua solida prestazione. Chiusure difensive e personalità da leader silenzioso di questa squadra.

Barreca: 7,5

Prende il posto dell’indisponibile Gallo e gioca da veterano sulla sua fascia mettendo in costante apprensione l’ex della gara Donati. Ottimi inserimenti e precise diagonali difensive.

Hjulmand: 7

Il danese pressa bene Barberis ed intercetta diversi palloni a centrocampo che permettono ai salentini di trasformare l’azione difensiva in offensiva. Perno fondamentale.

Gargiulo: 7

Conferma le prestazioni positive viste nelle partite precedenti ed è ormai tra gli intoccabili a centrocampo per Baroni.

Majer: 6

Lo sloveno gioca una gara sufficiente, sempre a contrasto con il centrocampo del Monza. Esce però nella ripresa perché un po’ sottotono e stanco.

Strefezza: 8

Incontenibile l’ex Spal che fa letteralmente impazzire i difensori biancorossi. Autore del gol che sblocca e mette in discesa il match per i salentini.

Coda: 7,5

Il bomber campano continua a segnare e non vuole fermarsi. Ancora una volta, dopo una prestazione generosa e più altruista, riesce a mettere la sua firma siglando il 3-0 finale.

Di Mariano: 8

Quarta rete consecutiva e partita da vero trascinatore. Un vero rebus per Paletta e Caldirola. Risulta ancora una volta tra i migliori in campo.

Dal 67’ Vera: 6

Sostituisce Barreca sulla sua fascia e non rischia più nulla a risultato ormai acquisito.

Dal 67′ Blin: 6,5

Entra nella ripresa a dare manforte al centrocampo e si fa trovar pronto anche in occasione di una ripartenza dove solo Di Gregorio gli nega la gioia del gol da due passi.

Dal 72’ Olivieri: 6

Parte ancora dalla panchina l’ex Empoli e il suo ingresso in campo dopo il 3-0 non regala ulteriori emozioni o spunti interessanti.

Dall’ 88′ Helgason s.v.

Dall’ 88″ Calabresi s.v.

Baroni: 8

La sua squadra finalmente inizia a prendere forma e continua a convincere anche sul piano del gioco. Nello scontro diretto contro il Monza domina e mette in difficoltà il piano tattico di Stroppa. I dubbi iniziali della piazza dopo 4 vittorie consecutive vengono momentaneamente spazzati via.