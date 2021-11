Lecce-Parma 4-0, ai giallorossi basta un tempo. Coda terrore dei ducali

Davanti a quasi 20mila persone, il Lecce di Baroni batte il Parma di Maresca forse al capolinea. Il risultato parla chiaro. I giallorossi impongono la legge del “Via del Mare” e in 45 minuti liquidano la pratica Parma e si impongono con un nettissimo 4-0 contro la compagine crociata (leggi le pagelle dei giallorossi).

Dopo la bella vittoria di lunedì scorso contro il Cosenza, in uno stadio “Via del Mare” con il pubblico delle grandi occasioni, questo pomeriggio il Lecce è sceso in campo nella sfida, la seconda consecutiva in casa, che lo ha visto opposto al Parma.

Nella partita di oggi si sono sfidate due compagini in un buon momento di forma: i giallorossi, reduci da 11 risultati utili consecutivi e il Parma che, dopo i tentennamenti iniziali, è reduce da due vittorie di fila.

In occasione della gara con la formazione crociata, il tecnico dei salentini si è visto costretto a fare a meno ancora di Alessandro Tuia, ma solo di lui, perché, sono rientrati tutti i calciatori a disposizione, compreso Helgason. L’allenatore concede una chance dall’inizio a Dermaku, fresco di convocazione in Nazionale e sulla fascia destra, nonostante l’ottima prova contro i silani di Calabresi, Gendrey parte titolare sulla fascia destra, per il resto rientrano sia Gabriel che Barreca, mentre, in mediana, c’è ancora spazio viene schierato Gargiulo.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi, con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Gendrey, Lucioni, Dermaku e Barreca; Gargiulon, Hjulmand e Majer in mediana; Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce all’ottavo con Gargiulo che manda altissimo dal limite. Al 12mo la punizione dal limite di Barreca va di poco alta.

L’ex porta in vantaggio il Lecce

Al 15mo arriva il vantaggio dei giallorossi. Gargiulo riceve palla sulla fascia e crossa per Coda che con un colpo di testa, mette alle spalle di Buffon. Per l’Hispanico è il terzo gol, tra campionato e Coppa Italia in questa stagione

Al 22mo pericolo per i giallorossi con la botta di Benedyczak rimpallata da un difensore giallorosso con la sfera di poco alta. Sul tiro dalla bandierina, Vazquez da fuori manda di poco a lato.

Hispanico terrore gialloblu

Al 31mo arriva il raddoppio salentino. Minuto 27: Strefezza riceve palla in area, arriva sulla linea di fondo e viene travolto da Del Prato, per l’arbitro è solo corner, ma viene richiamato dalla sala Var; Ghersini, quindi, decide di visionare le immagini e al termine assegna un penalty per il Lecce. Sul dischetto si presenta Coda che segna dagli 11 metri, nonostante Buffon avesse intuito l’angolo.

Strefe zza fa il terzo

Al 37mo c’è il terzo gol dei salentini. Tiro dal limite di Coda, il numero uno dei ducali respinge sui piedi di Strefezza, che da posizione molto defilata, con un tiro a giro indovina l’angolo dove il portiere campione del Mondo non può arrivare.

Al 41mo l’inzuccata del solito Coda su traversone di Di Mariano, viene abbrancata in presa da Buffon. Al 42mo, Del Parto manda a lato

Coda porta a casa il pallone

Al 44mo arriva il poker. Corner per i gialloblu, Gabriel esce, abbranca in presa e passa subito all’Hispanico. La punta ex Parma, con un coast to coast, arriva al limite, si libera del diretto marcatore e con un rasoterra viola per la quarta volta la porta crociata

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al quinto il colpo di testa di Vazquez finisce fuori. Al nono Lecce vicino al quinto gol. Coda passa a Di Mariano che giunto sul fondo crossa per l’Hispanico che in corsa colpisce di testa con Buffon che compie un miracolo e respinge. Alll’11mo ancora un’occasionissima per la punta ex Benevento che una volta ricevuto palla in area, si gira e tira, ma anche questa volta l’estremo dei parmigiani respinge. Al 12mo Tutino manda fuori. Al 14mo, Barreca crossa rasoterra per Coda che in scivolata manda di poco a lato. Al 18mo Koulibaly manda alto. Al 28mo il colpo di testa di Olivieri, subentrato a un applaudissimo Coda, termina sopra il montante. Al 29mo Olivieri, solo davanti a Buffon si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore toscano. Al 38mo la girata del capitano va di poco fuori.

La squadra prima dell’inzio del torneo a vincere a mani basse il campionato, annichilita nel peggiore dei modi, è questa la sintesi della gara che i giallorossi hanno dominato dal primo all’ultimo minuto davanti a un pubblico degno delle prestazioni di questi calciatori. È bastato un tempo per mettere le cose in chiaro, zero occasioni per gli ospiti, un punteggio che poteva essere più rotondo, la partita perfetta in poche parole, anche migliore di quella vista con Cosenza e Monza. Adesso c’è la pausa per le nazionali, si riprende sabato 20 novembre nella sfida che vedrà i salentini opposti al Frosinone.

U.S. Lecce: 21 Gabriel; 17 Gendrey, 5 Lucioni, 44 Dermaku (34 st Meccariello), 30 Barreca; 37 Majer (19 st Bjorkengreen), 42 Hjulmand 34 st Blin), 8 Gargiulo; 27 Strefezza (19 st Rodriguez), 9 Coda (27 st Olivieri), 10 Di Mariano. A disposizione: 1 Bleve, 6 Meccariello, 7 Paganini, 11 Olivieri, 14 Helgason, 16 Bjarnason, 19 Listkowski, 23 Bjorkengren, 25 Gallo, 29 Blin, 33 Calabresi, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Parma Calcio (3-5-2): 1 Buffon; 5 Larangerira (34 st Traore), 24 Osorio, 25 Cobbaut; 15 Delprato (15 st Busi), 10 Vazquez, 19 Sohm, 11 Juric (Traore), 26 Coulibaly (22 st Mihaila); 9 Tutino, 17 Benedyczak (15 st Inglese). A disposizione: 22 Turk, 34 Colombi, 4 Balogh, 7 Iacoponi, 27 Busi, 28 Mihaila, 29 Traore, 37 Bonny, 45 Inglese, 98 Man. Allenatore: E. Maresca

Arbitro: Davide Gherisini della sez. di Genova Assistenti: Giuseppe Perrotti della sez. di Campobasso – Domenico Palermo della sez. di Bari. IV Ufficiale: Mattia Pascarella della sez. di Nocera Inferiore. VAR: Francesco Forneau della sez. di Roma 1 (AVAR): Stefano Liberti della sez. di Pisa.

Marcatori: 15, 31 ® e 43pt pt Coda (L) 37 pt Strefezza (L)

Note: ammoniti 33 pt Lucioni (L) 10 st Strefezza (L) 23 st Busi spettatori 18.765 incasso 165.381,00 angoli 7-5 per il Parma recupero 1 pt.