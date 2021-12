Lecce-Reggina 2-0 Gargiulo e Majer portano i giallorossi in vetta. Coda fuori per infortunio

Con le reti di Gargiulo e Majer il Lecce archivia la pratica ‘Reggina’ e vola al primo posto della classifica della Serie B. Una prestazione da grande squadra che infligge ai calabresi la quarta sconfitta consecutiva che fa traballare la panchina di Mister Aglietti. Vento in poppa per gli uomini di Baroni, unico neo l’infortunio di Coda (leggi le pagelle dei giallorossi).

Dopo il ritorno alla vittoria di martedì scorso in casa della Spal, tempo di rifiatare – poco – che i giallorossi sono chiamati a scendere in campo nella sfida del “Via del Mare” che li ha visti opposti alla Reggina, squadra allenata nello scorso campionato, proprio da Marco Baroni.

Alla vigilia, nonostante l’impegno sulla carta facile, il tecnico dei salentini ha predicato prudenza: “Conosco l’ambiente e poi la squadra non gioca male è stata un po’ vittima degli episodi, come spesso accade in questo torneo” ed è per questo che ha tenuto a sottolineare che i giallorossi avrebbero dovuto fare una gara aggressiva, attenta e dimostrare di essere all’altezza dei propri tifosi.

In occasione della sfida con la formazione di Aglietti, l’allenatore toscano conferma l’undici visto in campo nella città estense, a eccezione di bomber Massimo Coda, che prende il posto di Olivieri.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Gendrey, Lucioni, Dermaku e Gallo; Gargiulo, Hjulmand e Majer in mediana; Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è di Di Mariano al primo di gioco, con la sfera che termina alta. Al decimo giallorossi vicinissimi al vantaggio. Cross di Gendrey, stop di petto di Gargiulo e tiro, la palla viene respinta da Turati sui piedi di Majer che a porta vuota manda a lato. Al 17mo il colpo di testa di Cionek va alto. Al 23mo rischio giallorosso. Pasticcio in area tra Dermaku e Lucioni, Rivas si impadronisce della sfera e cerca di superare con un pallonetto Gabriel in uscita, la palla, però, termina alta.

Secondo gol di fila per Gargiulo

Al 27mo arriva il vantaggio giallorosso. Dio Mariano crossa all’indirizzo di Coda, l’Hispanico, da ottima posizione colpisce di testa, ma calibra male, la palla è destinata a terminare fuori, ma arriva Gargiulo che con un inzuccata deposita in rete a porta vuota. Per il centrocampista ex Cittadella è la seconda marcatura di fila.

Al 32mo salentini vicini al raddoppio. Traversone su punizione di Strefezza e perfetto inserimento di testa di Coda, ma l’estremo dei calabresi, con la punta delle dite manda sopra la traversa. Al 38mo la girata al volo di Coda viene parata senza difficoltà da Turati.

Coda fuori per infortunio

Al 42mo tegola in casa Lecce, Massimo Coda, a causa di un infortunio è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto entra Olivieri.

Al 46mo, Strefezza riceve palla da Gendrey, danza sulla linea d’area, si libera e con un tiro di esterno destro, manda di pochissimi centimetri alto.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione.

Al secondo minuto il tiro di Olivieri dal limite viene deviato in corner da portiere della formazione amaranto. All’ottavo Strefezza manda di poco fuori.

Majer raddoppia

Al 16mo arriva il raddoppio. Ripartenza giallorossa, palla a Strefezza che supera la metà campo e all’altezza della trequarti la cede all’accorrente Majer che solo davanti al Turati lo supera con un pallonetto.

Al 21mo buona occasione per i calabresi con il tiro di Rivas respinto in corner da Gabriel. Al 30mo la punizione dal limite di Di Mariano viene abbrancata in presa senza problemi dal portiere degli ospiti. Al 33mo Gabriel compie un miracolo deviando in corner il tiro a botta sicura di Ricci. Al 38 Hjulmand manda alle stelle. Al secondo minuto di recupero la rovesciata di Ricci va fuori.

Nonostante le partite in pochissimi giorni i giallorossi dominano il gioco e con un gol per tempo regolano la pratica Reggina e si portano in attesa delle gare di domani di Pisa e Brescia al comando della classifica. Anche questa volta capitan Lucioni e compagni dominano la gara, rischiano pochissimo e portano a casa il massimo della posta in palio, subendo veramente poco. Unica nota dolente l’uscita di bomber Massimo Coda a pochi minuti dalla fine del primo tempo, le sue condizioni sono da valutare. Sabato si torna in campo nel big match dello stadio “Arena Garibaldi” contro il Pisa.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni ©, 8 Gargiulo, 9 Coda (42 pt Olivieri), 10 Di Mariano (32 st Rodriguez), 17 Gendrey, 25 Gallo, 27 Strefezza (40 st Listkowski), 37 Majer, (32 st Blin) 42 Hjulmand (40 st Helgason) 44 Dermaku.A disposizione: 1 Bleve, 35 Samooja, 6 Meccariello, 11 Olivieri, 14 Helgason, 16 Bjarnason, 19 Listkowski, 23 Björkengren, 29 Blin, 30 Barreca, 33 Calabresi, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Reggina: 63 Turati, 3 Cionek, 8 Crisetig © (25 st Bianchi), 10 Bellomo (15 st Ricci), 13 Regini, 17 Di Chiara, 27 Adjapong, 30 Montalto (15 st Galabinov), 56 Hetemaj, 72 Cortinovis (25 st Tuminiello), 99 Rivas (29 st Liotti). A disposizione: 12 Micai, 4 Stavropoulos, 5 Gavioli, 6 Loiacono, 11 Ricci, 15 Bianchi, 16 Galabinov, 19 Denis, 21 Laribi, 33 Lakicevic, 93 Tumminello, 94 Liotti. Allenatore: A. Aglietti.

Arbitro: Manuel Volpi della sez. di Arezzo; Assistenti: Pietro Dei Giudici della sez. di Latina – Luca Mondin della sez. di Treviso; IV Ufficiale: Davide Moriconi della sez. di Roma 2; VAR: Luigi Nasca della sez. di Bari; AVAR: Pasquale Capaldo della sez. di Napoli

Marcatori: 27 pt Gargiulo (L) 16 st Majer (L)

Note ammoniti 31 pt Crisetig (R) 10 st Hetemaj (R) spettatori 9.026 incasso 94.780,00 euro corner 5-5 recupero 1 pt 4 st