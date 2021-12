Troppo Lecce per la Reggina. I giallorossi al vertice della B, ecco le pagelle

Il Lecce batte la Reggina al Via del Mare e raggiunge la vetta della B. Prestazione autorevole degli uomini di Baroni che infliggono ai calabresi la quarta sconfitta consecutiva.

Spinto dai quasi 10mila tifosi, il Lecce vince e convince anche tra le mura amiche contro la Reggina di Aglietti (leggi la cronaca del match). Nel primo tempo dominio giallorosso che non lascia spazi ai reggini. Vantaggio firmato Gargiulo, al secondo gol consecutivo, con un inserimento dei suoi. Poi partita di normale amministrazione, senza rischiare nulla. Nella ripresa raddoppio di Majer con un’ imbucata attraverso la linea difensiva Reggina sugli sviluppi di una azione corale che chiude definitivamente il match.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6,5

Il brasiliano viene impegnato poche volte, risponde presente sulla conclusione pericolosa di Ricci nella ripresa e torna a mantenere così la porta inviolata.

Gallo: 6

Confermato sull’out di sinistra dopo la buona prova offerta a Ferrara, si dimostra attento e pronto spingere nelle ripartenze in fase offensiva.

Lucioni: 6,5

Lo ‘zio’ è una garanzia nel reparto difensivo. Si conferma tra i migliori e festeggia con la vittoria della sua squadra il rinnovo contrattuale firmato in settimana.

Dermaku: 6,5

Nel primo tempo sfiora il gol con un ottimo stacco di testa, poi gestisce la linea difensiva con grande personalità.

Gendrey: 6,5

Grande prova del francese che ara la fascia destra e fornisce ottimi cross per gli attaccanti salentini.

Gargiulo: 7

Dopo essersi sbloccato con la Spal si ripete anche quest’oggi aprendo le marcature. Aggressività, copertura e inserimenti e se inizia pure a segnare con costanza potrebbe rivelarsi prezioso per il prosieguo del campionato.

Hjulmand: 6,5

Prestazione da leader del centrocampo. Torna ad essere un punto di riferimento per i suoi compagni, cuce il gioco sempre più con tranquillità e consapevolezza dei suoi mezzi.

Majer: 7

Continua il momento positivo per il centrocampista sloveno. Corsa, visione di gioco e anche gol per lui. Guerriero.

Strefezza: 7

Il brasiliano è sinonimo di qualità. Dai suoi piedi nascono solo iniziative pericolose e giocate d’alta scuola. Serve un assistenza pregevole per inserimento di Majer che vale il 2-0.

Di Mariano: 6

Molto attivo l’ex Venezia anche se viene costantemente preso di mira da interventi fallosi dei calabresi. Esce sfinito dal campo al 76′ dopo aver dato davvero tutto.

Coda: 6,5

Gioca appena un tempo perché poi lascia il campo causa infortunio, ma lascia comunque il segno fornendo l’assist a Gargiulo .

Dal 43′ Olivieri: 5,5

Subentra a Coda infortunato ma non riesce ancora a timbrare il cartellino delle marcature.

Dal 76” Rodriguez: 6

Lo spagnolo non crea occasioni nei minuti in cui viene impiegato ma almeno si impegna a costruire azioni in attacco.

Dal 76′ Blin: 6

Rileva Majer e amministra il centrocampo giallorosso nei minuti rimanenti.

Dall’85’ Listkowski: s.v.

Dall’85’ Helgason: s.v.

Baroni: 7

Partita impostata bene, la sua squadra risulta concreta e conferma le qualità di gioco mostrate a Ferrara. Costretto a fare a meno di Coda, a risultato acquisito tarda ad effettuare delle sostituzioni che potevano essere fatte prima forse. Tuttavia il mister toscano domina anche la sua ex squadra certificando così la continuità della striscia di risultati.

positivi.