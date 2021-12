17ma giornata fatale per il Lecce, giallorossi sconfitti e al terzo posto. Risultati e classifica

Non è stata una giornata particolarmente favorevole per i giallorossi di mister Marco Baroni quella andata in scena nel fine settimana appena trascorso e non solo per la sconfitta in casa del Pisa.

Nel turno appena trascorso – il 17mo – lo stop dei salentini, che ha interrotto la serie positiva che durava dalla seconda giornata di Campionato, li ha visti scivolare al terzo posto in coabitazione con Benevento e Monza (anche se, per il momento, il Lecce è in vantaggio sui brianzoli, a causa della vittoria nello scontro diretto) e superati dal Brescia in seconda piazza.

La giornata

La giornata ha preso il via con le vittorie in trasferta della “Strega” con la Ternana e il successo interno della Cremonese con il Crotone.

Sabato secondo round della giornata con il pareggio tra Pordenone e Cosenza, La vittoria, ripetiamo, dei toscani contro i giallorossi e i successi di Cittadella, Monza, rispettivamente con Ascoli, Frosinone e Spal.

Ieri, infine, l’atto finale con il pari tra Parma e Perugia, la vittoria dell’Alessandria a Reggio Calabria e e quella del Como a Vicenza.

I risultati

Questi i risultati della 17ma giornata: Cremonese-Crotone 3-2, Ternana-Benevento 0-2 (giocate venerdì). Cittadella-Ascoli 2-0, Monza-Frosinone 3-2, Pordenone-Cosenza 1-1, Spal-Brescia 0-2 e Pisa-Lecce 1-0 (giocate sabato). Parma-Perugia 1-1, Vicenza-Como 0-1 e Reggina-Alessandria 0-4 (giocate domenica).

La classifica

Al termine del 17mo turno la classifica recita: Pisa 35; Brescia 33; Lecce, Benevento e Monza 31; Cremonese 29; Cittadella 28; Perugia e Ascoli 26; Frosinone 25; Como 24; Ternana e Reggina 22; Spal e Parma 20; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone e Pordenone 8; Vicenza 7.