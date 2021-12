Al Parma non riesce l’impresa di fermare il Brescia e il Lecce resta terzo. Risultati e classifica del 15mo turno di B

Troppo Brescia per un Parma, partito con tutti i favori del pronostico per la vittoria finale del torneo, ma relegato nelle ultime posizioni in classifica e per il quale ancora non si è fatta vedere la cura Iachini, anche se il tecnico marchigiano siede sulla panchina da solo due gare.

Con la sconfitta dei ducali a opera delle rondinelle ieri sera, si è concluso il 15mo turno del Campionato di Serie B.

A causa della vittoria della compagine di Inzaghi, quindi, il Lecce, nonostante la bella vittoria di Ferrara, rimane al terzo posto in classifica a un punto di distanza dal Pisa, fermato in casa dal Perugia.

La giornata appena termina si era aperta lunedì con la vittoria della Ternana di Lucarelli contro il Crotone, martedì, poi, altre sette gare, con il pari tra Pisa e Perugia, la vittoria dei giallorossi in casa della Spal, ripetiamo, i successi di Benevento, Monza Pordenone e Ascoli, rispettivamente contro Vicenza, Cosenza e Reggina e il pareggio tra Cremonese e Frosinone.

Ieri l’atto finale con il Brescia corsaro in casa del Parma e il pari tra Cittadella e Como.

Il capitano prolunga

Intanto, una nuova buona notizia arriva da “Via Colonnello Costadura”. Dopo il prolungamento contrattuale di Massimo Coda. Dopo L’Hispanico, prolunga un altro senatore, si tratta di capitan Fabio Lucioni che si è legato alla società giallorossa per altri due anni, sottoscrivendo un contratto che scadrà il 30 giugno 2024.

Risultati della 15ma giornata

Ternana-Crotone 1-0; Cremonese-Frosinone 1-1; Pisa-Perugia 1-1; Vicenza-Benevento 2-3; Monza-Cosenza 4-1; Pordenone-Alessandria 2-0; Spal-Lecce 1-3; Parma-Brescia 0-1; Cittadella-Como 2-2.

Classifica

Brescia 30; Pisa 29; Lecce 28; Benevento, Monza e Ascoli 25; Frosinone 24; Cremonese 23; Perugia, Cittadella e Reggina 22; Como e Ternana 21; Parma 18; Spal 17; Cosenza 15; Alessandria 14; Crotone 8; Vicenza e Pordenone 7.