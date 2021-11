Domani Lecce contro la Spal, Baroni: “Alzare l’asticella e spingere sull’acceleratore. Bisogna dare tutto”. I convocati

Non ci saranno ancora una volta Tuia, mister e società non vogliono rischiare che abbia una ricaduta, anche se sperano di riaverlo a breve, Paganini e Vera, colpito da uno stato influenzale poco prima della partenza. L’Hispanico, invece, fresco di rinnovo, fa parte dei convocati, anche se, per lui, è molto più probabile l’ingresso a gara in corso. Per il resto ci sono tutti, per la sfida che domani vedrà i giallorossi scendere in campo allo stadio “Mazza” di Ferrara nella gara che o vedrà opposto alla Spal dell’ex capitano, Marco Mancosu.

“Massimo lo portiamo con noi, domani mattina faremo un allenamento e svolgeremo un ulteriore test, oggi ha lavorato non forzando, ma è più facile che abbia un impiego part-time.

Incontriamo una squadra che a prescindere da Pepito Rossi, ha valori importanti, sappiamo che sarà difficile, vengono da una vittoria fuori casa, ma dobbiamo pensare a noi, essere attenti alle due fasi, limitare al minimo gli errori e andare lì con rispetto per avversario, ma anche convinti di poter vincere.

Molto probabile che Gargiulo sarà della partita, lo abbiamo preservato ed è in piena forma.

Calabresi ha fatto una buona gara, Barreca negli ultimi anni non era abituato ad avere molta continuità, il suo venerdì è stato un appannamento mentale e non fisico, ma nell’ottica dell’alternanza è possibile che si faccia qualche cambio sugli esterni di difesa.

Non faccio tabelle anche se queste partite, prima della sosta natalizia, sono le più importanti, non solo per noi, ma anche per gli altri, a questo punto le gare iniziano a diventare tante e, soprattutto, ravvicinate, ma possono mettere nelle condizioni di alzare l’asticella e dal punto di vista della prestazione non bisogna sbagliarle e spingere forte sull’acceleratore.

Strefezza e Di Mariano stanno bene fisicamente e mentalmente, hanno capito il percorso che li porta a fare gol, anche se dico sempre di non intestardirsi sulla marcatura, perché se si rispettano gli schemi quelle arrivano.

Dopo la Ternana ho rivisto immediatamente la gara, non abbiamo fatto male dal punto della prestazione, ma abbiamo commesso qualche errore in più. Bisogna continuare a credere in quel che facciamo.

Tuia ha avuto un nuovo risentimento e questo ci ha fatto rallentare un po’ il suo rientro, perché in questo momento vogliamo un completo recupero per spingere al massimo, penso che a breve possa rientrare e sono fiducioso.

Non siamo una squadra che possiamo gestire, dobbiamo sempre dare tutto, per quel che riguarda la stanchezza, ritengo che dipenda tutto dalla testa, l’uomo ha grandi risorse dentro di sé etutto parte dalla testa”.

I convocati

Intanto, sono 23 i calciatori convocati per la sfida con la compagine estense, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 14. Helgason 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.