Spal-Lecce 1-3, Gargiulo segna la prima in giallorosso. Strefezza abbonato alla doppietta

Con il primo gol di Gargiulo in giallorosso e con la doppietta di Strefezza, il Lecce di Baroni vince a Ferrara, si sbarazza della Spal di Clotet reduce dalla bella prestazione di Cosenza e punta la vetta del campionato di Serie B. 3 a 1 per i salentini il risultato finale, di Colombo la marcatura dei bianco-azzurri.

Dopo il pareggio, con un po’ di rammarico, di venerdì sera contro la Ternana di Cristiano Lucarelli, giusto il tempo di rifiatare, poco, che questa sera i giallorossi di mister Marco Baroni, sono scesi in campo allo stadio “Mazza” di Ferrara nella sfida che li ha visti opposti alla Spal dell’ex capitano Marco Mancosu.

I salentini sono in serie positiva da 13 gare, ma la vittoria manca da due turni, da prima della sosta per le nazionali. Buono l’umore per la compagine estense, tornata alla vittoria con il successo esterno in casa del Cosenza.

Contro la formazione di Clotet, il tecnico toscano si è visto costretto, ancora a fare a meno di bomber Massimo Coda, che parte dalla panchina, oltre che a Tuia e Vera, fermato, quest’ultimo, da un attacco influenzale poco prima della partenza per l’Emilia. Spazio quindi, ancora una volta a Olivieri nel ruolo di prima punta; in difesa, poi, cambio degli esterni rispetto alla partita con gli umbri, con Gendrey e Gallo a prendere il posto, rispettivamente di Calabresi e Barrecca; in mediana, infine, c’è il ritorno di Gargiulo.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera in campo, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; reparto arretrato composto da Gendrey, Lucioni, Dermaku e Gallo; Gargiulo, Hjulmand e Majer al centro del campo; Strefezza, Olivieri e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dei giallorossi con la girata di Gargiulo alta sopra la traversa. Al 12mo buona occasione per gli estensi con il tiro a giro dal limite di Colombo di poco fuori. Al 15mo Gabriel si fa perdonare la papera contro la Ternana. Calcio d’angolo per gli uomini di Clotet, perfetto inserimento di Peda che colpisce di testa a due passi dal portiere brasiliano, che con i piedi compie un miracolo e respinge.

Primo gol in giallorosso per Gargiulo

Al 23mo, nel migliore momento della Spal il Lecce passa in vantaggio. Majer ruba palla a Esposito, si invola e passa a Olivieri che una volta all’interno tira da posizione defilata, Pomimi respinge, ma sui piedi di Gargiulo che insacca a porta vuota.

Al 33mo il colpo di testa di Dickmann si spegne sul fondo. Al 38mo Seck ci prova da fuori, ma la sfera termina alle stelle e sull’azione successiva, Pomini compie un mezzo miracolo sulla botta da posizione defilata di Strefezza.

Pareggio della Spal

Al 41mo arriva il pari degli uomini di Clotet. Hjulmand si fa rubare palla da Seck, che giunto al limite passa a Colombo che solo davanti all’estremo giallorosso mette il pallone in rete.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

L’ex Strefezza colpisce

Trascorrono sette minuti e i giallorossi passano in vantaggio. Strefezza ruba palla sulla trequarti e passa a Di Mariano, l’esterno stoppa alla perfezione, entra in rea, controlla e passa all’accorrente 27 brasiliano che dal limite calcia di contro balzo, con la sfera che colpisce la parte interna della traversa e termina in gol. Per lui, che non esulta per rispetto della sua ex squadra, è l’ottavo gol in campionato.

Strefezza si ripete

Al 77mo Strefezza colpisce ancora. L’esterno brasiliano riceve palla sulla sinistra, si avvicina all’area di rigore e giunto al limite, si accentra, si libera del diretto marcato e con un rasoterra che si insacca all’angolino destro, porta i giallorossi sul 3-1.

Al quarto minuto di recupero, Mancosu ci prova dal limite, ma il tiro termina fuori con Gabriel che controlla la palla. Sull’azione successiva, Rodriguez riceve palla, si accentra e giunto al limite tira a giro, il pallone supera Pomini, ma il palo nega il gol all’attaccante spagnolo.

Dopo un primo tempo nel quale i giallorossi hanno subito un po’, con Gabriel che dopo pochissimi minuti è stato chiamato a un grande intervento per evitare lo svantaggio, i ragazzi di mister Baroni espugnano il campo della Spal e dopo due turni tornano alla vittoria. Gol a parte, dovuto in gran parte più che altro a una disattenzione di Hjumand che si è fatto rubare palla a centrocampo, il Lecce sembra aver ritrovato quella solidità difensiva, venuta a mancare contro la Ternana, rischiando pochissimo e creando anche altre occasioni per mettere a segno ulteriori marcature. Sabato pomeriggio si torna in campo nella sfida che li vedrà opposti alla Reggina.