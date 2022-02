Lecce-Benevento 1-1, Strefezza torna al gol e regala il pari. Giallorossi ancora in vetta

Apre Masciangelo, pareggia Strefezza, poi l’assalto nel secondo tempo, senza riuscire a portare a casa la vittoria. Finisce 1-1 il big match della terza giornata di ritorno tra Lecce e Benevento (leggi le pagelle del match).

A una settimana di distanza dalla mezza delusione della partita di Como, nella quale i giallorossi hanno dominato per lunghissimi tratti della gara, mancando numerose occasioni da gol e fallendo un calcio di rigore e che, nonostante ciò, complici i pareggi di Pisa e Brescia, non ha impedito di conservare il primo posto, questo pomeriggio capitan Lucioni e compagni sono tornati sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti al Benevento dell’ex Fabio Caserta.

È stato questo il primo impegno di un tour de force che vedrà i salentini impegnati anche mercoledì pomeriggio contro l’Alessandria e nuovamente domenica prossima con il Crotone e questo ha portato mister Marco Baroni a dichiarare alla vigilia dell’incontro di oggi che “… giocherà non chi sta bene, ma benissimo”, per questi motivi, nonostante il recupero di Gendrey, nell’undici iniziale, ha mandato in campo Calabresi, sulla corsia opposta, invece, si è schierato Barreca e al centro della difesa, insieme a Lucioni, ha fatto il suo esordio nel 2022 Tuia. In mediana, poi, Majer ha ritrovato una maglia da titolare, così come Gargiulo e nel ruolo di metronomo Blin ha preso il posto dello squalificato Hjulmand. In attacco, invece, tutto confermato.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Calabresi, Lucioni, Tuia e Barreca; Gargiulo, Blin e Majer in mediana; Stefezza, Coda e Listkowski a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

I giallorossi si rendono pericolosi già dopo poco più di 60 secondi di gioco con il tiro di Coda all’interno dell’area che da buonissima posizione manda a lato. Sull’azione successiva Gabriel devia in corner il tiro di Improta da posizione defilata. All’ottavo il colpo di testa di Masciangelo termina alto.

Benevento in vantaggio

Al 13mo la Strega va in vantaggio. Acanpora prende palla e dalla linea di fondo crossa, la palla viene intercettata da Calabresi si infila alle spalle di Gabriel.

Al 20mo Insigne, solo davanti all’estremo dei giallorossi manda alto. Al 22 Lucioni di testa manda fuori. Al 27mo contropiede campano, Insigne si presenta solo davanti a Gabriel, ma manda a lato. Al 35mo Glik di testa manda tra la palla tra le mani del portiere brasiliano. Al 37mo da trenta metri Ionita manda il pallone fuori.

Strefezza torna al gol

Al 40mo i giallorossi raggiungono il pari. Coda prende palla e subito apre per Gargiulo, il centrocampista ex entra in area, controlla e serve l’accorrente Strefezza che con un diagonale trafigge Paleari.

Al 45mo Gargiulo da fuori manda alto

Il secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi tra le file giallorosse, fuori Majer e Barreca e dentro Faragò e Gallo.

Al quarto la botta da fuori di Strefezza viene controllato dall’estremo dei campani.

Faragò subito fuori

La gara di Faragò dura meno di cinque minuti, poco dopo il fischio d’inizio, infatti, il centrocampista ex Cagliari è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, al suo posto Helgason.

Al settimo campani pericolosi con il colpo di testa di Barba servito da Petriccione. Al 12mo Lecce vicinissimo al gol. Percussione di Listkowski in area e tiro, la palla viene respinta dal portiere, sulla sfera si avventa Helgason che tira a porta vuota, ma Paleari, riesce a rialzarsi e a respingere miracolosamente il tiro. Al 23mo Gargiulo, servito da Strefezza, da ottima posizione manda sopra il montante. Al 31mo Paleari si distende sul rasoterra Listkowski. Al 35mo Acampora di testa spedisce fuori. Al 43mo Glik manda dipolo a lato.

Non è bastato un buon secondo tempo ai giallorossi per portare a casa il successo contro la formazione di Caserta. Dopo un avvio shock i salentini si sono ripresi, hanno ottenuto il pari e, ripetiamo, disputato una buona ripresa, senza, però, complice un po’ di mancanza di cattiveria e un miracolo del portiere avversario, trovare la rete del successo. Nonostante ciò, capitan Lucioni e compagni conservano la vetta della classifica, complici, nuovamente spareggi in casa di Pisa e Brescia. Mercoledì si torna in campo nella sfida contro l’Alessandria.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni ©, 8 Gargiulo, 9 Coda, 13 Tuia (18 st Gendrey), 19 Listkowski, 27 Strefezza (35 st Ragusa), 29 Blin, 30 Barreca (1 st Gallo), 33 Calabresi, 37 Majer [1 st Faragò (5 st Helgason)]. A disp. 22 Plizzari, 35 Samooja, 3 Vera, 6 Simic, 7 Ragusa, 10 Di Mariano, 14 Helgason, 17 Gendrey, 23 Bjorkengren, 24 Faragò, 25 Gallo. All.: M. Baroni

Benevento Calcio: 29 Paleari, 3 Letizia ©, 4 Acampora, 15 Glik, 16 Improta (18 st Farias), 17 Petriccione (28 st Brignola), 19 Insigne (18 st Tello), 23 Ionita, 32 Masciangelo, 88 Forte, 93 Barba. A disp.:1 Muraca, 12 Manfredini, 5 Calò, 8 Tello, 11 Farias, 14 Vogliacco, 18 Foulon, 38 Talia, 58 Pastina, 99 Brignola. All.: F. Caserta

Arbitro: Pairetto di Nichelino; assistenti: Paganessi-Cecconi; IV Ufficiale: Tantani; Var: Nasca; Avar: Rocca

Marcatori: 13 pt Masciangelo (B) 40 pt Strefezza (L)

Note: ammoniti 16 pt Strefezza (L) 42 pt Gargiulo (L) 45 st Tello (B) spettatori 9.580 incasso 105.702,00 angoli 10-4 per il Lecce recupero 4 st