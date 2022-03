Lecce-Brescia 1-1, il big match termina come all’andata. Apre Strefezza e risponde Bisoli

Finisce in pareggio per 1 a 1 tra Lecce e Brescia che si dividono la posta con un gol per parte, in attesa della gara di domani che vedrà lo scontro diretto tra Pisa e Cremonese.

Non è stata certamente la partita decisiva per la promozione, ma un pezzo di Serie A, questo pomeriggio, è stato messo sul piatto, anche per l’importanza mentale che una partita di questo genere comporta.

Dopo il pareggio in extremis contro il Perugia, alle 14.00 di oggi, i giallorossi sono stati impegnati sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nel big match della 29ma giornata del Campionato di Serie B che li ha visti opposti al Brescia di Pippo Inzaghi.

Nella sfida contro le “rondinelle”, mister Marco Baroni, si è visto costretto a fare a meno in un sol colpo degli estremi difensori Gabriel e Bleve, entrambi fermati da problemi muscolari, spazio quindi all’esordio di Plizzari, giunto nel Salento durante il mercato di riparazione; indisponibile anche il difensore centrale Tuia, appiedato dal Giudice Sportivo.

Il tecnico toscano, quindi, si è visto costretto a chiedere gli straordinari ad Arturo Calabresi schierato sulla fascia destra, a fare coppia al centro del reparto arretrato con capitan Lucioni è stato schierato Dermaku dopo l’operazione all’appendicite, in mediana, confermatissimo Hjulmand è tornato dal primo minuto Bjorkengren

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi, con il consueto 4-3-3 con Plizzari tra i pali; difesa compista da Calabresi, Lucioni, Dermaku e Barreca; Helgason, Hjulmand e Bjorkengren in mediana; Strefezza, Coda e Rodriguez a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Brescia, nonostante un predominio territoriale giallorosso, al 15 con , la palla che va fuori.

Strefezza colpisce

Al 20mo, alla prima occasione utile i giallorossi vanno in vantaggio. Strefezza riceve palla sulla destra, si accentra e da 30 metri scocca un tiro a giro, sul quale Jorenen non può fare nulla.

Al 24mo il rasoterra telefonato di viene parato senza problemi da Plizzari

Pareggio del Brescia

Al 31mo il Brescia pareggia. Leris entra in area di rigore, Plizzari lo anticipa fallosamente, per il sig. Fabbriil contrasto è falloso e assegna la massima punizione alle “rondinelle”, sul dischetto si presenta Pajac, l’estremo difensore scuola Milan respinge il pallone che, però, termina tra i piedi dell’accorrente Bisoli che deposita in rete a porta vuota.

Al 33mo il tiro di Coda dall’interno dell’area di rigore viene intercettato da Rodriguez. Al 40mo il rasoterra da fuori di Strefezza va a lato. Al 44mo, Barrecca da fuori manda a lato. Al primo minuto di recupero occasione per il Lecce. Calcio d’angolo di Strefezza, la palla arriva a Coda che si gira, ma sul tiro, l’estremo dei bresciani compie un miracolo e devia in corner, sulla battuta, Capitan Lucioni di testa manda sopra il montante.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse. Fuori Helgason e dentro Gargiulo; Inzaghi, invece, sostituisce ben tre uomini fuori Van De Looi, Sabelli e Pajac e dentro rispettivamente Bertagnoli, Karacic e Proia.

All’11mo occasione per i lombardi, ripartenza delle rondinelle, Leris prende palla e passa a Tramonti che si presenta solo davanti a Plizzariil portiere dei giallorossi, fortunatamente, riesce a parare. Al 17mo la girata di Gargiulo va di pochi centimetri fuori. Al 28mo Coda, da buonissima posizione, di testa manda il pallone tra le mani di Joronen. Al 34mo la botta di Strefezza viene rimpallata da un difensore bresciano e un minuto dopo l’Hispanico da fuori manda a lato. Al 39mo l’estremo dei bresciani si oppone al tiro di Strefezza. Al 42mo Simic di testa manda di poco alto. Al 44mo Strefezza da buona posizione manda fuori. Al primo minuto di recupero manda alle stelle

La gara era iniziata con i migliori auspici, il vantaggio iniziale, una buona tenuta dei giallorossi, ma poi, è arrivato il pareggio avversario e da lì la partita ha subito una fase di stalla, fino a quando i giallorossi hanno ripreso a “calvare la mano” e cercare il gol, senza riuscirci anche per un po’ di fretta e imprecisione. Con le “rondinelle” finisce in pareggio, il secondo consecutivo. Una gara difficile, sporca e caratterizzata anche da improvvise folate di vento che l’hanno condizionata. Con questo risultato i ragazzi di Baroni mantengono la testa della classifica, in attesa, della sfida di domani tra Pisa e Cremonese. Mercoledì si torna in campo nella gara con il Cosenza.

Tabellini

U.S. Lecce: 22 plizzari, 5 Lucioni, ©, 9 Coda, 14 Helgason (1 st Gargiuolo), 23 Björkengren (34 st Blin), 30 Barreca (23 st Gallo), 33 Calabresi, 27 Strefezza, 42 Hjulmand, 44 Dermaku (38 st Simic), 99 Rodriguez (33 st Listkowski). A disposizione: 12 Borbei, 35 Samooja, 6 Simic, 7 Ragusa, 8 Gargiulo, 17 Gendrey, 19 Listkowski, , 25 Gallo, 29 Blin, 37 Majer, 90 Asencio. Allenatore: M. Baroni

BSFC Brescia: 1 Joronen, 3 Sabelli (1st Karacic), 5 Van De Looi (1 st Bertagnoli), 6 Adorni, 9 Moreo, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 25 Bisoli ©, 27 Tramoni [20 st Palacio (30 st Aye’)], 29 Pajac (1 st Proia), 37 Leris. A disposizione: 21 Andrenacci, 2 Karacic, 8 Palacio, 11 Bajic, 18 Bianchi, 19 Huard, 20 Ayé, 23 Proia, 24 Jagiello, 26 Bertagnoli, 30 Behrami, 32 Papetti. Allenatore: F. Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri della sez. di Ravenna, Assistenti: Ciro Carbone della sez. di Napoli – Stefano Alassio della sez. di Imperia , IV Ufficiale: Luca Angelucci della sez. di Foligno, VAR: Eugenio Abbattista della sez. di Molfetta, AVAR: Christian Rossi della sez. di La Spezia

Marcatori: 20 pt Strefezza (L) 31 pt Bisoli (B)

Note: prima del fischio d’inizio l’attaccante del Lecce Massimo Coda è stato premiato come Mvp del mese di febbraio ammoniti 7 pt Van De Looi (B) 11 pt Barreca (L) 42 st Sabelli (B) 12 st Magravitio (B) spettatori 12.316 142.0052,00 angoli 8-5 per il Lecce recupero 1 pt 5 st.