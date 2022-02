Lecce-Crotone 3-0, i giallorossi ritrovano vittoria e spettacolo e si riprendono la vetta

Vittoria doveva essere e vittoria è stata!!! I giallorossi battono senza affanni il Crotone 3-0 e ritrovano successo e primato in classifica.

Ritrovare assolutamente la vittoria e riprendersi il primo posto in vetta alla classifica, sfuggito di mano dopo il pareggio di mercoledì sera ad Alessandria. Sono state queste le motivazioni con le quali, capitan Lucioni e compagni sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti al Crotone, reduce da due sconfitte consecutive.

In occasione della gara contro gli uomini di Modesto, mister Marco Baroni ha ritrovato Strefezza che ha scontato il turno di squalifica, ma si è visto costretto a fare a meno di Gargiulo, appiedato dal Giudice Sportivo, sostituito da Helgason, per il resto torna Tuia – a fare coppia al centro del reparto arretrato con Lucioni – con Calabresi che torna sulla corsia destra, Barreca viene preferito a Gallo su quella sinistra e, infine, ha esordito dall’inizio Ragusa, che ha fatto sì che si sia potuto concedere un turno di riposo a Listkowski

La formazione iniziale

Il Lecce si è schiera, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Calabresi, Lucioni, Tuia e Barreca; Helgason, Hjulmand e Majer in mediana; Strefezza, Coda e Ragusa a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

La prima occasione della gara è per il Crotone. Ripartenza calabrese con Kargbo che entra in area, si libera e tira, ma la sfera termina sull’esterno della porta. Al 17mo giallorossi vicinissima al vantaggio. Calabresi entra in area e attende l’arrivo di Helgason che tira a botta sicura, ma la sfera è parata con la punta delle dita da Saro. Trascorre un giro di lancette e i salentini vanno nuovamente a un passo dall’1-0. Cross di Calabresi e perfetto inserimento di testa di Majer, l’estremo avversario, però, anche questa volta nega la marcatura. Al 19mo Ragusa da buona posizione tira debolmente consentendo la parata facile. Al 28mo il piatto da fuori di Marras finisce a lato. Al 30mo Barrecca di sinistro manda fuori.

L’Hispanico colpisce

Al 34mo arriva il meritato vantaggio. Hjulmand ruba palla a centrocampo e imbuca Coda che solo davanti a Saro mantiene la freddezza e lo trafigge con un rasoterra.

Al 43mo scambio Majer-Calabresi, l’esterno destro entra in area, prende la mira, ma anche questa il portiere avversario nega la rete.

Il raddoppio ancora di Coda

Al 43mo Barreca prende palla a centrocampo, passa a Coda che entra in area, al momento del dribbling, però, Cuomo gli toglie la palla con una mano per il sig. Ghersini è calcio di rigore, trascorre qualche minuto prima della battuta che il direttore di gara viene richiamato dalla sala Var e dopo aver visionato le immagini, estrae il cartellino rosso all’indirizzo del nr 3 dei calabresi. Sulla sfera si presenta l’Hispanico che spiazza Saro e raddoppia.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventuno che hanno chiuso la prima frazione.

Secondo rigore, anzi no!!!

Al sesto Ragusa riceve palla sul versante sinistro, entra in area e al momento del tiro viene atterrato da Vulic, anche questa volta per l’arbitro e tiro dagli 11 metri e ancora una volta a battere la massima punizione si presenta Coda, ma nuovamente viene richiamato dalla sala Var e questa volta la visione delle immagini dà ragione al difensore del Crotone che aveva toccato prima la sfera.

Strefezza va a 11 gol in campionato

Al 14mo arriva il terzo gol giallorosso. Calabresi crossa all’indirizzo di Majer, l’estremo avversario lo anticipa, ma lo sloveno riprede palla e appoggia all’indirizzo dell’accorrente Strefezza che a porta vuota mette in gol.

Al 18mo il colpo di testa del capitano su corner di Barreca va sopra il montante. Al 30mo Coda manda alto di testa. Al 35mo Di Mariano, spara alto a porta vuota il pallone servitogli da Listkowski. Al 41mo ci prova Cangiano a giro da fuori, ma la palla va alle stelle. Al 42mo salentini vicini al poker, con il colpo di testa di Rodriguez che si infrange sulla traversa.

I giallorossi ritrovano gioco, spettacolo e, soprattutto la vittoria che fa riconquistare la vetta della classifica. Questa volta gli uomini di mister Baroni, mettono le cose in chiaro sin da subito, attaccano, vanno in vantaggio, raddoppiano e la mettono in ghiaccio nella ripresa, senza distrazioni, senza subire gol e facendo la gara dal primo all’ultimo minuto di gioco. Grande gara da parte di tutti gli attori oggi che non hanno lesinato energie, aggressività e carattere. Mercoledì sera si torna subito in campo nella sfida, ancora casalinga, contro il Cittadella.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni ©, 7 Ragusa (15 st Blin), 9 Coda (32 st Rodriguez), 13 Tuia (27 st Simic), 14 Helgason (15 st Listkowski), 27 Strefezza (15 st Di Mariano), 30 Barreca, 33 Calabresi, 37 Majer, 42 Hjulmand. A disp. 1 Bleve, 22 Plizzari, 3 Vera, 6 Simic, 10 Di Mariano, 17 Gendrey, 19 Listkowski, 23 Bjorkengren, 25 Gallo, 29 Blin, 90 Asencio, 99 Rodriguez. All.: M. Baroni

F.C. Crotone: 22 Saro, 3 Cuomo, 5 Golemic, 7 Vulic, 9 Mulattieri (32 st Cangiano), 10 Kone (32 st Schiro), 14 Calapai, 17 Marras (26 st Adekanye), 23 Giannotti, 24 Kargbo (18 st Schnegg), 27 Nedelcearu. A disp.: 1 Festa (GK), 6 Mondonico, 8 Estevez, 11 Adekanye, 16 Schnegg, 28 Borello, 29 Sala, 32 Mogos, 44 Schirò, 74 Cangiano, 86 Awua, 99 Maric. All. Modesto

Arbitro: Davide Ghersini della sez. di Genova

Assistenti: Filippo Valeriani della sez. di Ravenna – Matteo Bottegoni della sez. di Terni. IV Ufficiale: Ermanno Feliciani della sez. di Teramo. VAR: Federico Dionisi della sez. di L’Aquila (AVAR): Filippo Bercigli sez. di Valdarno.

Marcatori: 34 pt Coda (L) 45+3 pt Coda (L) (R) 14 st Strefezza (L)

Tabellini: ammoniti 24 st Di Mariano (L) espulsi 45+2 pt Cuomo (C) spettatori 8.196 incasso 84.599,00 angoli 9-0 per il Lecce recupero 4 st.