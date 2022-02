Attenti a quei due, Coda e Strefezza lanciano i giallorossi. Le pagelle di Lecce – Crotone

Grandissima prova di forza del Lecce che, spinto dai cori della ritrovata Curva Nord, indirizza la partita contro il Crotone nel verso giusto sin dal primo tempo con il doppio vantaggio firmato Coda e l’espulsione di Cuomo. Nella ripresa chiude la partita il solito gol di Strefezza che realizza il 3-0 finale (leggi la cronaca del match).

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6

Quasi mai impegnato l’estremo difensore brasiliano, risponde presente su un paio di uscite su delle iniziative di Kargbo.

Barreca: 7

Spinge tanto anche lui sull’out di sinistra dove arriva sempre coi tempi giusti o a concludere in porta o a servire con qualità i compagni.

Tuia: 6,5

Ottima gara del centrale difensivo ex Benevento che vince facilmente tutti i duelli aerei.

Lucioni: 6,5

Tiene a bada Mulattieri e le poche iniziative degli attaccanti calabresi. Si fa vedere anche in area di rigore avversaria cercando il gol di testa.

Calabresi: 7

Uno dei migliori quest’oggi dove finalmente torna ad occupare il suo ruolo ideale, da terzino destro, nel quale fornisce tanti cross dal fondo per i compagni e corsa.

Hjulmand: 7

Il danese illumina il centrocampo giallorosso, strappa palloni dai piedi degli avversari e verticalizza subito in avanti, come avviene nell’occasione del gol di Coda che apre il match.

Helgason: 6

Ancora titolare l’islandese che sembra avere molta fiducia di Baroni, lui ricambia e migliora di partita in partita sfiorando ancora una volta la gioia personale

Majer: 6,5

Buona la partita anche della mezzala slovena che muove bene il pallone a centrocampo e contrasta sul nascere le iniziative avversarie.

Strefezza: 7

Non poteva mancare all’appello anche la rete del fantasista brasiliano. È sempre un pericolo per i crotonesi quando riceve palla sulla corsia destra d’attacco. Vice capocannoniere, alle spalle del compagno Coda, con 11 centri in campionato mai segnati in carriera.

Coda: 7,5

Letale. Torna al gol anche tra le mura amiche il bomber campano che grazie alla doppietta siglata oggi sale al comando, in solitaria, della classifica capocannonieri di B con 12 gol.

Ragusa: 5,5

Ancora bocciato l’esterno d’attacco arrivato nel mercato invernale. Troppi errori e ancora da trovare la giusta intesa con Coda e Strefezza.

Dal 60′ Di Mariano: 5,5

Non vive un buon momento, entra a partita in corso ma non riesce a incidere. Prende un giallo che gli costerà il match col Cittadella.

Dal 60′ Listkowski: 6,5

Entra in campo col piglio giusto il polacco e si rende protagonista di diverse scorribande che la formazione calabrese, con l’uomo in meno, fatica a contenere.

Dal 60′ Blin: 6

A partita già chiusa fa il suo ingresso in campo e amministra il risultato palleggiando senza rischi a centrocampo e facendosi vedere anche con degli ottimi inserimenti.

Dal 71′ Simic: 6

A vantaggio acquisito viene inserito al posto di Tuia per mettere ancora più minuti nelle gambe.

Dal 78′ Rodriguez: 6

Gli manca terribilmente il gol, anche sul 3-0 prova a mettere una firma sulla partita ma il suo colpo di testa a due passi da Saro si stampa sulla traversa.

Baroni: 7

Aveva sottolineato il giusto atteggiamento dei suoi ragazzi anche nei tre pareggi consecutivi, oggi potrà essere contento perché, oltre alla prestazione, con la concretezza che era mancata in altre gare, porta a casa una vittoria che lo fa balzare in vetta solitaria alla classifica.