Lecce-Spal 1-0, i giallorossi vincono di misura. Basta il gol di Helgason

Un Lecce meno brillante rispetto alle due gare precedenti batte 1-0 la Spal e si porta, almeno per qualche ora, al primo posto in classifica (leggi le pagelle del match).

Dopo la vittoria, condita da una goleada, contro la Ternata, tempo di riprendere le energie che questo pomeriggio i giallorossi sono scesi nuovamente in campo nella sfida che li ha visti opposto alla Spal che annovera tra le sue file, l’ex capitano dei salentini, Marco Mancosu.

Nella gara contro la compagine estense, capitan Lucioni e compagni hanno cercato di dare vita al terzo acuto di fila, che garantirebbe, per lo meno, il secondo posto in solitaria, utile per l’accesso diretto in Serie A.

Problemi di scelta per mister Marco Baroni, che per questa partita ha potuto contare – mai avvenuto in questa stagione – sull’intera rosa. Il tecnico toscano sceglie di affidarsi al rientrante Gabriel a difendere la porta e Calabresi e Tuia ritornano dal primo minuto, immutati, invece, centrocampo e trio d’attacco.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato in campo con il consueto 4-3-3 con Gabriel tra i pali; difesa composta da Calabresi, Lucioni, Tuia e Gallo; Blin, Hjulmand e Gargiulo in mediana; Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente del reparto avanzato.

Il primo tempo

Trascorrono solo tre minuti che la Spal si rende pericolosa. Corner di Esposito e colpo di testa in solitaria di Vicari che da buona posizione manda alto. Al 15mo primo tiro per i giallorossi, Di Mariano lancia Coda che tira al volo, ma la palla è deviata in angolo da Alfonso. Al 23mo il colpo di testa Zanellato di viene abbrancato in presa da Gabriel al 24mo giallorossi vicini al gol. Di Mariano in area mette al centro per Coda, l’Hispanico controlla, non riesce a tirare e passa all’accorrente Hjumand, ma la sua conclusione da ottima posizione è da dimenticare. Al 35mo occasionissima per i giallorossi. Ripartenza dei salentini, Gargiulo prende palla e mette solo davanti al portiere Di mariano che, però, calcia su Alfonso. Al 44mo Celia cerca di approfittare della respinta di Gabriel, da da fuori calcia a lato. Al primo minuto di recupero Strefezza, servito da Di Mariano controlla in area, ma manda alle stelle.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse, fuori Gargiulo e dentro Bjorkengren.

Trascorrono appena 50 secondi e i salentini vanni vicini al vantaggio. Coda riceve palla, controlla e tira, ma l’estremo degli emiliani respinge, sulla ribattuta lo stesso numero 9 ritira al volo, ma anche in questo caso Alfonso para. Al quinto Lecce cross di Gallo, la sfera viene intercettata da che rischia l’autogol, ma con il piede il 54 estense riesce a respingere. Al nono ripartenza di Gallo che lancia Strefezza, il 27 serve Di Mariano l’esterno, però, tira frettolosamente senza impensierire Alfonso. al 13mo il tiro a giro di Calabresi va di poco sopra il montante.

Helgason firma il vantaggio

Al 21mo i salentini passano in vantaggio. Di Mariano prende palla e passa a Coda che giunto al limite, si gira e imbuca Helgason che mantiene la freddezza e insacca alle spalle di Alfonso.

Al 26mo Coda manda alto di testa. E al 28mo, solo davanti ad Alfonso, spara alle stelle. Al 30mo il tiro a giro di Strefezza dal limite va di poco alto. Al 36mo il tiro di Manocus va fuori. al 43mo pericolo in area giallorossa, Cross di Esposito e colpo di testa di, Gabriel si distende e abbranca in presa. Aò quarto di recupero la funzione dal limite di Esposito va fuori.

Con la marcatura dell’islandese i giallorossi battono di misura la Spal e conquistano i tre punti. I salentini sono apparsi forse un po’ sottotono, ma alla fine, nonostante qualche difficoltà creata dagli estensi, sono riusciti a spuntarla. Il lunedì di Pasquetta si torna in campo nella sfida che li vedrà opposti alla Reggina.

Tabellino

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni ©, 8 Gargiulo (1 st Bjorkengren), 9 Coda, 10 Di Mariano, 13 Tuia (16 st Dermaku), 25 Gallo, 27 Strefezza (40 st Ragusa), 29 Blin (16 st Helgason), 33 Calabresi (40 st), 42 Hjulmand. A disposizione: 1 Bleve, 7 Ragusa, 14 Helgason, 17 Gendrey, 19 Listkowski, 23 Björkengren, 24 Faragò, 30 Barreca, 37 Majer, 44 Dermaku, 90 Asencio, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

SPAL: 54 Alfonso, 5 Esposito, 8 Mancosu ©, 9 Colombo (33 st Finotto), 10 Zanellato, 23 Vicari, 27 Almici (33 st Pabai) 28 Vido (23 st Mora), 29 Peda, 32 Pinato (23 st Lath Latte), 91 Celia. A disposizione: 1 Pomini, 92 Rigon, 2 Pabai, 3 Tripaldelli, 7 Crociata, 14 Zuculini, 18 Finotto, 19 Mora, 40 Da Riva, 95 Nador, 99 Lath Latte. Allenatore: R. Venturato

Arbitro: Matteo Marchetti della sez. di Ostia Lido Assistenti: Antonio Vono della sez. di Soverato – Christian Rossi della sez. di La Spezia; IV Ufficiale: Luigi Catanoso della sez. di Reggio Calabria; VAR: Marco Piccinini della sez. di Forlì; AVAR: Matteo Bottegoni della sez. di Terni

Marcatori: 21 st Helgason (L)

Note: ammoniti 14 pt Almici (S) 33 pt Celia (S) 5 st Tuia (L) 10 st Blin (L) 31 st Mora (S) spettatori 11.578 incasso 112.212,00 euro angoli 5-7 per la Spal recupero 1 pt 4 st.