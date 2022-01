Oggi si recupera Lecce-Vicenza, giallorossi alla ricerca del primato in classifica. Probabili formazioni

Dopo due rinvii causa covid finalmente Lecce e Vicenza incrociano le proprie strade, questa sera alle 20 al Via del Mare.

Obiettivi opposti ma punti in palio pesantissimi per entrambe le formazioni: i salentini per dare l’assalto al primato in classifica, i vicentini per provare a tornare in corsa per la salvezza dopo un girone di andata disastroso.

Il Lecce si trova al terzo posto in classifica con 37 punti, a – 2 dal Pisa capolista che, però, ha una partita in più. Nell’ultimo turno la squadra di Baroni ha battuto 2-1 in casa la Cremonese.

Situazione avversa quella del Vicenza, con il club che si trova in fondo alla classifica. Ultimo posto con 8 punti e il distacco dal quartultimo arrivato ad 8 punti. La squadra di Brocchi non vince da quattro gare, tuttavia nell’ultimo turno ha pareggiato 3-3 in casa contro il Cittadella.

Mister Baroni prepara sorprese in formazione e anche in conferenza ha annunciato possibili cambiamenti sia per fare un po’ di turnover e sia per far giocare chi sta meglio.

Nel 4-3-3 giallorosso dovremmo comunque vedere Gabriel tra i pali, in difesa la coppia di centrali Lucioni-Dermaku poi come terzini Gallo a sinistra mentre a destra potrebbe riposare Gendrey e trovare spazio Calabresi. A centrocampo confermato Hjulmand alla regia con Faragó, possibile sorpresa, e Gargiulo. In attacco certo di un posto Coda che dovrebbe essere affiancato da Strefezza e Listkowski.

Il tecnico del Vicenza, Brocchi, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2. La coppia d’attacco sarà formata dall’ex Udinese, Teodorczyk e Diaw. Alle sue spalle sarà libero dii agire trequarti Da Cruz, mentre a fare da schermo davanti alla difesa dovrebbero esserci Pontisso, Ranocchia e Proia. Mentre a comporre la difesa ci saranno Bruscagin, Pasini, De Maio e Lukaku e Grandi in porta.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Gallo; Hjulmand, Faragó, Gargiulo; Listkowski, Coda, Strefezza. All. Baroni

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, De Maio, Lukaku; Ranocchia, Pontisso, Proia; Da Cruz; Teodorczyk, Diaw. All. Brocchi

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.