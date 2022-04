Ternana-Lecce 1-4, a segno il trio delle meraviglie e per Ragusa arriva il primo in giallorosso

I giallorossi danno spettacolo, battono 4-1 la Ternana e conquistano la seconda vittoria di fila.

Tornati alla vittoria sabato scorso con il Frosinone, dopo quattro partite terminate in pari, tempo – poco – di riprendere le energie, che i giallorossi sono tornati in campo questa sera nella sfida che i ha visti opposti alla Ternana.

All’andata al “Via del Mare” fu un vero e proprio festival del gol, con tre marcature per parte, complici due difese un po’ ballerine e una grossa papera di Gabriel.

I salentini, rispetto a un girone fa, però, si sono trovati di fronte una compagine che, passata alla difesa a tre, nelle ultime quattro partite ha totalizzato tre vittorie e un solo pareggio

In occasione della sfida contro gli uomini dell’ex Cristiano Lucarelli, mister Marco Baroni concede un turno di riposo a Calabresi e Tuia e sostituiti da Gendrey e Dermaku, mentre lascia invariati centrocampo e reparto avanzato.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera, dunque, con il consueto 4-3-3 con: Bleve tra i pali; difesa composta da Gendrey, Lucioni, Dermaku e Gallo; Blin, Hjulmand e Gargiulo in mediana, Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Dopo un buon inizio degli umbri, al primo affondo i giallorossi vanno in vantaggio.

Coda suona la carica dei 101

Trascorrono appena quattro minuti di gioco e l’Hispanico va a segno. Cross di Gallo, la palla arriva a Blin che di tacco la mette al centro dell’area, Coda brucia tutti e con un potente piatto di destro tira in porta, Kaprikas riesce a parare, ma non a trattenere e la sfera finisce in rete. Per il bomber campano è la marcatura numero 101 in B.

All’ottavo la botta di Proietti dal limite viene rimpallata da Lucione All’11mo il tiro di Donnarumma viene parato senza problemi da Bleve. Al 13mo, il tiro di Gargiulo in corsa, su cross di Gendrey, va a lato.

Strefezza raddoppia

Al 20mo i salentini raddoppiano. Blin riceve palla da Gendrey e la passa a Strefezza, l’esterno brasiliano controlla, si libera e dal limite scocca un rasoterra che si insacca all’angolino alla destra dell’estremo degli umbri. Per il 27 dei giallorossi è il terzo gol contro gli uomini di Lucarelli in questo campionato.

Al 24mo il colpo di testa di Coda va alto. Al 25mo l’ex Pettinari manda a lato dal limite. All 33mo l’inzuccata di Partipilo non impensierisce Bleve.

La Ternana torna in partita

A un minuto dal termine gli uomini di Lucarelli accorciano le distanze. Calcio d’angolo per la Ternana, Dermaku si perde Bogdan e, complice l’uscita a farfalle di Bleve, di testa mette in gol.

A pochi secondi dal duplice fischio, umbri a un passo dal pareggio. Cross di Celli e perfetto inserimento di Partipilo, sempre di testa, di L’estremo dei salentini si fa perdonare l’errore commesso in precedenza e riesce a compiere un miracolo e parare.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

La Ternana parte fortissimo e al 46mo va vicina al vantaggio. Partipilo prende palla, si accentra e giunto al limite tira a giro. Bleve compie il secondo miracolo di giornata e si oppone al tiro del trequartista degli umbri. Al 51mo Ternana ancora pericolosa, Bleve sbaglia il rinvio e dà palla al solito Partipilo che serve Pettinari, l’ex Pescara, solo davanti al portiere dei giallorossi tira, ma interviene Gallo e manda in corner. Al il tiro-cross di Strefezza va alto. Al 66 triplo cambio per il Lecce fuori Gendrey, Gargiulo e Blin e dentro rispettivamente Calabresi, Helgason e Bjorkengren. Al 68mo giallorossi vicini al terzo gol. Strefezza ruba palla, finta il tiro e passa a Helgason che in spaccata manda di poco fuori. Al buona 77mo occasione per il Lecce. Di Mariano riceve palla, arriva al limite dell’area e tira a giro, ma Kaprikas riesce a deviare.

Di Mariano la mette in ghiaccio

Al 78mo i giallorossi chiudono la partita. Strefezza prende palla, entra in area, si libera del diretto marcatore e passa a Di Mariano che tira di destro, con la palla che batte contro la traversa e poi entra in rete.

Al Proietti da buona posizione mette sul fondo. Al Helgason prova il tiro al volo, ma spedisce fuori.

Per Ragusa la prima in giallorosso

All’86mo i giallorossi servono il poker. Coda prende palla, controlla di petto e passa all’accorrente Ragusa che di piatto mette alle spalle del portiere. Per l’esterno ex Hellas è la prima rete in maglia giallorossa.

I giallorossi vanno due volte in gol, subiscono la marcatura avversaria a un minuto dal termine del primo e nel secondo tempo sanno soffrire e nel momento in cui la Ternana è a corto di fiato, prende in mano le redini del gioco e la chiudono in scioltezza. Con questa vittoria gli uomini di mister Marco Baroni si confermano in seconda pozione. Sabato si torna in campo tra le mura amiche del “Via del Mare”, nella partita contro la Spal.