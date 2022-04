Di Mariano e Ragusa si aggiungono a Super-Coda e Strefezza. Le pagelle di Ternana – Lecce

Il Lecce di Marco Baroni parte subito forte e dopo appena 5 minuti va in vantaggio con il solito Coda. Dopo pochi minuti raddoppia con un gol da fuori area di Strefezza. Tuttavia, su un errore in uscita alta di Bleve, i padroni di casa accorciano le distanze con Bogdan sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa però i salentini entrano decisi in campo e chiudono la partita con le reti di Di Mariano e Ragusa, entrato dalla panchina, fissando il punteggio sull’1-4 finale (leggi la cronaca e i tabellini del match).

Bleve: 5,5

Grave incertezza in uscita alta, sul finire di primo tempo che permette ai padroni di casa di rientrare in partita col momentaneo 1-2. Si rifà subito dopo con una grandissima parata su un pericoloso colpo di testa.

Gendrey: 6

Spinta costante sulla corsia destra, accompagna sempre l’azione offensiva dei suoi compagni con ottimi appoggi e cross dalla trequarti.

Lucioni: 7

Il capitano si conferma leader di questa squadra e gioca un’altra gara alla perfezione, limitando due clienti scomodi come potevano essere Donnarumma e Partipilo.

Dermaku: 6,5

Molto bene in coppia con Lucioni anche il centrale albanese che regola il tandem d’attacco delle Fere senza troppi patemi.

Gallo: 6,5

Ottima fase difensiva e coperture preventive, gioca una gara di grande personalità facendo alcuni interventi decisivi.

Hjulmand: 6,5

Solita gara a tutto tondo del centrocampista danese che si conferma tra i migliori in campo. È ormai imprescindibile per il gioco della squadra salentina.

Gargiulo: 6

Esce dal campo dopo circa un’ora dove non brilla in mezzo al campo però lotta su ogni pallone.

Blin: 7

Ancora titolare il francese e nuovamente una buona prestazione, solido e deciso nei contrasti in mezzo al campo nel ruolo da mezzala. Fondamentale quest’oggi anche con ottimi inserimenti e ben due assist dispensati per i compagni.

Strefezza: 8

Gol e assist per l’italo-brasiliano che fa letterale impazzire la retroguardia dei rossoverdi con le sue giocate di altissima qualità.

Coda: 8

Partita da vero trascinatore, il bomber giallorosso non perdona neanche oggi e mette la sua firma dopo appena 5 minuti.

Nella ripresa fa reparto praticamente da solo e sforna anche un assist per Ragusa.

Di Mariano: 8

È tornato il Di Mariano di inizio stagione. Straripante sulla sua corsia offensiva e decisivo anche oggi con un gran gol che mette al sicuro la partita.

Helgason dal 65′: 5,5

L’Islandese entra bene in partita però in un paio d’occasioni d’oro che gli capitano sui piedi fallisce malamente tirando in maniera imprecisa.

Calabresi dal 65′: 6

Prende il posto di Gendrey per farlo rifiatare e amministra bene il pallone nell’ultima mezz’ora di gioco.

Bijorkengren dal 65′: 6

Sufficiente anche la prova dello svedese in mezzo al campo sempre ordinato e preciso.

Ragusa dall’81’: 7

Finalmente a segno anche il neo acquisto di gennaio, ingresso in campo stavolta positivo.

Faragó dall’87: s.v.

Baroni: 7,5

Il mister può essere decisamente soddisfatto dopo la prova offerta dai suoi ragazzi questa sera. La sua formazione risulta cinica e spietata come non mai e, con un ritrovato Di Mariano, il tridente d’attacco funziona alla grande. Bene anche i subentrati che danno un importante contributo a gara in corso e permettono di mantenere sempre alta l’attenzione. Con questo atteggiamento e questa voglia si può continuare a sognare in grande anche in vista dei prossimi ed ultimi impegni di campionato.