Serie B, il Lecce scivola 6^. Liverani: “lecchiamoci le ferite e ripartiamo subito”. Martedì c’è il Verona

Il peggior Lecce della stagione esce con le ossa rotte e con quattro gol su groppone dallo stadio “Tombolato” di Cittadella. Una gara a senso unico, nonostante il gol di apertura di La Mantia che aveva illuso i 1.500 tifosi giallorossi presenti in trasferta che si potesse far risultato anche in una giornata-no. Invece il Lecce sbaglia tutto: dalla formazione iniziale, all’approccio, dai cambi all’atteggiamento.

Liverani, infatti, soprattutto alla luce dei tre impegni in una settimana, decide di non rischiare alcune pedine fondamentali: si affida a un centrocampo di soli registi (si salverà solo Arrigoni), preferisce Fiamozzi a Venuti e schiera il poco imprevedibile Haye sulla trequarti. La gara punirà il tecnico romano per le sue scelte: la mediana aggressiva padovana manda in tilt la zona nevralgica giallorossa, in difesa Lucioni e Calderoni sbagliano troppo, e in avanti Tumminello non sembra essere ancora quello che tutti si aspettavano.

Un Moncini ispirato (tripletta tutta di testa) fa il resto: 4-1 senza possibilità di appello. “In occasione dei gol di Moncini – commenta a caldo Livernai – purtroppo ci è mancata cattiveria. Abbiamo perso il duello fisico sia nel primo che nel secondo gol, e lo abbiamo fatto in maniera troppo ingenua.

Parlando della partita, abbiamo sbagliato troppo, sia nel fraseggio sia nell’atteggiamento: faccio i complimenti al Cittadella”. Un KO che sulla carta poteva anche starci, ma che non offre attenuanti su come pervenuto. Liverani però predica calma: “un inciampo non mi fa cambiare opinione su quanto abbiamo costruito finora. Abbiamo 38 punti: oggi non possiamo far altro che leccarci le ferite e prepararci alla prossima”.

Per fortuna, infatti, ci sarà poco tempo per pensare alla brutta sconfitta. Martedì il campionato di Serie B tornerà in campo per il turno infrasettimanale e a Lecce giungerà il Verona, in un match-spareggio in chiave playoff. “Siamo sempre ripartiti dopo una sconfitta – conclude Liverani – e vedremo già dalla prossima contro l’Hellas se meritiamo di stare nella parte importante della classifica”.

Le altre

Uno stop quello giallorosso non propriamente indolore anche sul piano della classifica. In testa, infatti, vincono tutte (il Palermo ha riposato), con il Lecce che scivola al sesto posto. Il Brescia consolida il primato superando – non senza sudare sette camicie – il Crotone (2-0), mentre il Pescara festeggia la seconda vittoria di fila ottenuta a danno del Padova (anche qui 2 a 0),

Il Benevento muove comunque la sua classifica dopo il pareggio (1-1) ottenuto a Foggia: campani in vantaggio e con un uomo in più, ma che alla fine devono fare i conti con il sinistro letale del solito Kragl.

Nell’anticipo di venerdì, fa il suo dovere anche il Verona che sbroglia la matassa Salernitana con il solito “Pazzo” Pazzini. Cade ancora rovinosamente, invece, lo Spezia che, al termine di una partita dalle mille emozioni, si arrende per 3-2 al Carpi: gli emiliani lasciano così l’ultimo posto in classifica.

Risale ancora il Cosenza che vince contro ogni pronostico sul campo del Perugia (0-1), mentre l’Ascoli vince e supera la Cremonese. Questa sera scontro interessante in zona playout tra Livorno e Venezia.

La classifica

Brescia 46, Palermo 42, Pescara 41, Benevento 40, Verona 39, Lecce 38, Spezia 34, Cittadella 33, Perugia 32, Salernitana 31, Cosenza 30, Ascoli 28, Cremonese 27, Venezia* 26, Foggia 22, Carpi 21, Livorno* 20, Crotone 19, Padova 18.

(*una partita in meno)

Prossimo turno 26^ giornata (26-27 febbraio)

Benevento-Pescara (mart. h18)

Ascoli-Foggia (mart. h21)

Cosenza-Carpi (mart. h21)

Crotone-Palermo (mart. h21)

Lecce-Verona (mart. h21)

Padova-Brescia (mart. h21)

Salernitana-Cremonese (mart. h21)

Venezia-Perugia (mart. h21)

Spezia-Livorno (mart. h21)

riposa Cittadella