Cittadella-Lecce 4-1, giallorossi irriconoscibili e umiliati. Squadra mai in partita

Dopo la bellissima vittoria, sconsigliata a deboli di cuore, ottenuta domenica scorsa ai danni del Livorno, nel pomeriggio di oggi, per i giallorossi è stato tempo di scendere nuovamente in campo.

Allo stadio “Tombolato”, davanti a 1.500 tifosi salentini, i ragazzi di mister Fabio Liverani sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti al Cittadella.

Rispetto alla partita contro la formazione toscana, l’allenatore romano recupera svariate pedine importanti. Al centro della difesa, infatti, dopo aver scontato il turno di squalifica, torna Lucioni e in mediana, smaltito l’attacco influenzale della settimana scorsa che lo aveva costretto al forfait last minute con gli amaranto, si rivede Lucioni. Nonostante si sia ripreso dall’infortunio, Mancosu si accomoda in panchina al fine di essere al top nell’incontro di martedì contro il Verona. Ma all’arrivo della distinta non sono poche le novità che si registrano nell’undici iniziale. In un sol colpo, infatti, vanno fuori Venuti, Falco e Palombi e dentro Fiamozzi, Haye e Tumminello. In panca anche Tabanelli con la conferma della fascia di capitano e di un posto dal primo minuto, dopo la grandissima prestazione di domenica, per Arrigoni.

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi, si schiera con il consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Fiamozzi, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Arrigoni, Tachtsidis e Petriccione in mediana; Haye alle spalle del tandem La Mantia-Tumminello.

Primo tiro primo gol per il Lecce

Dopo 11 minuti di gioco, dove, a farla da padrone è il Cittadella che tiene senza in mano le redini del gioco, al primo tiro i giallorossi vanno in vantaggio. Capitan arrigoni prende palle sulla trequarti, si guarda intorno e sfodera lancia la palla all’indirizzo di La Mantia; la punta romana salta il diretto marcatore e dopo aver stoppato la sfera con il petto, colpisce con il destro di collo pieno trafiggendo l’estremo difensore Paleari.al 17mo occasionissima per la formazione padovana. Cross rasoterra di Ghirghelli, la palla danza pericolosamente davanti al portiere giallorosso, fortunatamente, però, nessun calciatore avversario, riesce a avventarsi sulla sfera

Pareggio del Cittadella

Al 18mo la formazione di Venturato giunge al meritato pareggio. Cross con il contagiri di Schenetti, Vigorito tentenna nell’uscita e sul pallone si avventa Moncini che trafigge l’estremo difensore ex Frosinone.

Al 25mo veneti ancora pericolosi. Il colpo di testa a botta sicura di Moncini viene abbrancato in presa da Vigorito con un volo plastico. Al 33mo la botta da fuori di Settembrini termina fuori. Al 39mo il colpo di testa di Filotto termina alto.

Cittadella meritatamente in vantaggio

Al 42mo, dopo un assedio durato tutto il primo tempo, il cittadella va meritatamente in vantaggio. Traversone di Benedetti all’indirizzo di Moncini che, riessce nonostante leggermente sbilanciato, a colpire di testa. L’impatto con la sfera è perfetto e la palla si insacca alle spalle di Vigorito.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra i giallorossi. Fuori Tumminello che fino a ora, in tutte le gare giocate, è sempre stato un pesce fuor d’acqua e dentro Palombi.

La gara, però, prosegue sulla stessa lunghezza d’onda della prima frazione con i veneti che annichiliscono i salentini. Al 49mo Cittadella vicino al terzo gol. Settembrini vede fuori dai pali Vigorito e tenta il pallonetto da fuori. L’estremo difensore, però, con un colpo di reni, riesce a deviare la sfera in corner. Al 52mo secondo cambio per Liverani. Fuori uno spento Haye e dentro il nuovo arrivo Majer. Al 53mo giallorossi a un passo dal pareggio. La Matia si trova solo davanti ad Adorni e tira, il portiere riesce a parare la sfera giunge ad Arrigoni che tira a botta sicura, sulla linea di porta, però, c’è Adorni che respinge.

Moncini serve il tris

Al 59mo arriva il terzo gol degli uomini di Venturato. Cross di Settembrini e sulla sfera si avventa di testa il solito Moncini. Il tiro è molto angolato e Vigorito riesce solo a sfiorarla, ma non a impedire che termini in gol.

Al 62mo il colpo di testa di Tachtsidis su traversone di Petriccione termina alto. Al 67mo ultimo cambio per Liverani. Fuori capitan Arrigoni e dentro Falco. Con Majer che arretra in mediana e il talento di Pulsano ad agire da trequartista.

Adorni cala il poker

Al 70mo arriva il quarto gol del Cittadella. Calcio d’angolo per i veneti, batti e ribatti in area, sul pallone arriva Adorni che con un tiro sporco deposita in rete.

Al 72mo l’inzuccata di Meccariello su cross di falco finisce a lato. Al 77mo il tiro di Schenetti termina fuori. All’84mo il tiro di Ghiringhelli dal limite finisce fuori. Al 93mo il tiro a giro di Falco rimbalza sulla schiena di Frare e finisce fuori.

È sembrato di assistere al primo tempo contro il Livorno, con la differenza che la prestazione, questa volta, è stata uguale per tutto l’arco della gara. I giallorossi, infatti, non sono mai stati in partita (leggi QUI le pagelle) e giusta è stata l’umiliazione subita a opera degli uomini di Venturato. Male il portiere, male difesa e centrocampo e anche l’attacco. Insomma non c’è un solo reparto, un solo uomo, da salvare oggi e dire che i salentini erano anche immeritatamente passati in vantaggio. Martedi si torna tra le mura amiche del “Via del Mare” nella sfida che vedrà gli uomini di Liverani opposti all’Hellas Verona.