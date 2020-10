Covid, nel Lecce solo due casi. La gara contro il Cosenza slitta alle 16

L’U.S. Lecce comunica che in nottata, nel ritiro di Rende, il gruppo squadra si è sottoposto a test molecolare.

Vista la difficoltà a reperire tamponi in Calabria, lo staff sanitario dell’U.S. Lecce in collaborazione con l’Asl di Lecce, ha provveduto a sottoporre l’intero gruppo ad un ulteriore ciclo, le cui risultanze hanno dato esito negativo. I risultati relativi ai due tesserati (calciatore e componente staff) positivi agli esami effettuati venerdì scorso, sono in corso di approfondimento.

L’U.S. Lecce ha chiesto, inoltre, alla Lega B lo slittamento dell’inizio della gara Cosenza – Lecce per le ore 16.00.

Grattacapi su grattacapi, insomma, per Eugenio Corini che, come lui stesso ha ammesso, attenderà fino all’ultimo minuto prima di sciogliere ogni riserva sulla formazione da mandare in campo questo pomeriggio allo stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza.

Dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese, infatti, i giallorossi hanno sì riabbracciato capitan Mancosu, ma hanno perso Listkowski per un fastidio muscolare, oltre a Falco e Zuta, in bilico dopo aver saltato precauzionalmente la rifinitura di ieri.

Ci saranno, allora, inevitabili accorgimenti nell’undici titolare giallorosso rispetto a quello visto all’opera nel 2-2 di mercoledì scorso, soprattutto in avanti. Difficile dire se il tecnico lombardo sistemerà i suoi con il 4-3-1-2 o se insisterà con il 4-3-3 puro, ferme restando possibili variazioni a gara in corso.

E allora, davanti a Gabriel ancora spazio al duo Lucioni-Dermaku, mentre sulle ali, oltre ad Adjapong, tornerà a sinistra Calderoni; in mezzo Tachtsidis, Majer e Henderson non sembrano in bilico (Mancosu partirà dalla panchina), mentre in avanti ecco Paganini, Stepinski e Coda, in linea o a triangolo.

Il Cosenza allenato da Roberto Occhiuzzi (e che è ancora imbattuto in questo avvio di stagione con 4 pareggi su 4 gare), sarà 3-4-1-2 con Falcone tra i pali, Ingrosso, Idda e uno dei tanti ex Legittimo in difesa, Corsi, Bruccini, Sciaudone e Bittante a centrocampo, mentre in avanti Baez agirà alle spalle del duo Gliozzi-Carretta.

Allo stadio “Marulla” di Cosenza si giocherà alle ore 15 agli ordini del signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Diretta streaming su canali di DAZN.

Le altre: Salernitana ok, il Chievo non si ferma più

Nel frattempo si sono già disputate sei gare della 5^ giornata di campionato. La Salernitana si mantiene in scia della capolista Empoli vincendo un duro match sotto la pioggia contro l’Ascoli, mentre si avvicinano alla vetta il Chievo (al suo terzo successo di fila contro un Monza ancora a secco di vittorie) e il Frosinone.

Scoppiettante 3-2 tra Spal e Vicenza, mentre la Reggina impone il pareggio sul campo del Pordenone.

Non si sono giocate Reggiana-Cittadella ed Entella-Venezia rinviate dalla Lega per i tanti casi di positività al covid19 riscontrati nelle squadre coinvolte.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati:

Empoli 3 – Pisa 1

Monza 1 – Chievo 2

Pordenone 2 – Reggina 2

Salernitana 1 – Ascoli 0

Spal 3 – Vicenza 2

Pescara 0 – Frosinone 2

Cosenza-Lecce (h. 16)

Cremonese-Brescia (h. 21)

Reggiana-Cittadella (rinv.)

Entella-Venezia (rinv.)

La classifica

Empoli 13, Salernitana 11, Cittadella*, Frosinone e Chievo 10, Venezia*, Reggina 7, Spal 6, Lecce* 5, Brescia*, Cosenza*, Reggiana*, Pordenone e Ascoli 4, Monza*, Entella* e Pisa Cremonese* 3, Vicenza* 2, Pescara 1.

(*una partita in meno)