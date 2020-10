Lecce, per Corini qualche dubbio pre-Cosenza: in bilico Falco e Mancosu

Dopo il turno infrasettimanale è già tempo di tornare in campo per il Lecce che domani renderà visita all’insidioso Cosenza allo stadio “San Vito-Marulla”. Una gara tutt’altro che agevole per la comitiva guidata da Eugenio Corini, costretto a rivedere forse i suoi piani tattici dopo il pareggio interno contro la Cremonese.

Nonostante il buon avvio, infatti, mercoledì sera il Lecce è andato sotto di due reti, riuscendo a rimediare in corsa con un leggero accorgimento tattico: dal 4-3-3 al 4-3-1-2 capace di far capitalizzare al meglio che tante occasioni create.

“Le valutazioni da fare sono tante – spiega Corini nella conferenza stampa resa al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina. Ogni partita richiede spesso un cambio di atteggiamento in corso: contro la Cremonese lo si è visto chiaramente e aver recuperato qualche pedina è fondamentale per questo.

Mercoledì eravamo partiti molto bene, mancando solo in incisività – prosegue l’analisi. Nel secondo tempo l’inserimento di Stepinski ci ha permesso di arretrare Falco sulla trequarti. Le soluzioni possibili sono davvero tante, ma secondo me questa squadra ha l’attitudine per giocare con tre davanti.

Produciamo tanta mole di gioco e su larga scala i risultati iniziano a vederci. Certo, dobbiamo ancora fare meglio in fase di realizzazione. Il campionato è davvero molto lungo: noi siamo una squadra ancora in costruzione e abbiamo tutto il tempo per affinarci e migliorarci”.

Le scelte per attuare questo o quel sistema di gioco sono comunque ampie. Negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo capitan Mancosu dopo aver smaltito un fastidio muscolare, mentre non sarà del match Marcin Listkowski, fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e il giovane spagnolo Rodriguez. Problemi anche per Zuta e Falco che, però, stringono i denti e figurano tra i convocati.

“Falco ha saltato la rifinitura, mentre Zuta ha avuto un problema dopo la Cremonese: oggi ha avuto ancora qualche problema. Li valuteremo fino a domani, fermo restando che le alternative non mancano. Listkowski? Lo recupereremo dopo la sosta (21 novembre, ndr). Mancosu è tornato a piena disposizione, ma difficilmente lo schiereremo dall’inizio: può tornare utile a gara in corso. Mi prendo comunque tutto il tempo possibile prima di sciogliere le ultime riserve”.

Sguardo, infine, all’avversario di turno, da sempre particolarmente insidioso. “Il Cosenza viene da una salvezza miracolosa e quest’anno sono ancora imbattuti (4 pareggi su 4) avendo già affrontato Spal e Cittadella: sappiamo quindi di trovare un avversario quadrato, solido e che sa cosa fare in campo”, conclude il tecnico bresciano.

I convocati

Eccola, allora, la lista dei 24 giocatori convocati diramata dallo staff tecnico: 1 Bleve, 5 Lucioni, 6 Meccariello, 7 Paganini, 8 Mancosu, 9 Coda, 10 Falco, 11 Adjapong, 13 Rossettini, 14 Stepinski, 15 Monterisi, 17 Dermaku, 20 Pettinari, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Bjorkengren, 24 Zuta, 25 Gallo, 27 Calderoni, 32 Lo Faso, 34 Maselli, 37 Majer, 53 Henderson, 77 Tachtsidis.

L’Empoli balza in vetta, due gare rinviate

Nel frattempo oggi si giocherà gran parte della 5^ giornata di campionato di Serie B, ad eccezione di Reggiana-Cittadella ed Entella-Venezia rinviata dalla Lega per i tanti casi di positività al covid19 riscontrati nelle squadre coinvolte.

Il turno però si è aperto ieri sera con il successo in rimonta dell’Empoli nel derby contro il Pisa: scatenato Andrea La Mantia, autore della doppietta decisiva. Con questi 3 punti la squadra allenata da Alessio Dionisi sale momentaneamente in testa alla classifica.

Di seguito il quadro completo delle gare:

Empoli 3 – Pisa 1

Monza-Chievo (oggi h. 14)

Pordenone-Reggina (oggi h. 14)

Salernitana-Ascoli (oggi h. 14)

Spal-Vicenza (oggi h. 14)

Pescara-Frosinone (oggi h. 16)

Cosenza-Lecce (dom. h. 15)

Cremonese-Brescia (dom. h. 21)

Reggiana-Cittadella (rinv.)

Entella-Venezia (rinv.)

La classifica

Empoli** 13, Cittadella 10, Salernitana 8, Venezia, Frosinone e Chievo 7, Reggina 6, Lecce 5, Brescia, Cosenza ed Ascoli 4, Spal, Monza*, Pordenone, Entella e Pisa** Cremonese 3, Vicenza* 2, Pescara 1.

(**una partita in più; *una partita in meno)