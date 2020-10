Lecce-Cremonese 2-2, una ripresa di carattere evita la figuraccia. Demarku e Coda suonano la carica

Il ritorno del “figliol prodigo” Tachtsidis, il debutto in maglia giallorossa dell’ultimo arrivato Demarku, con Meccariello a cui viene concesso un turno di riposo, poi, lo spostamento a sinistra di Zuta e in attacco la staffetta Coda-Stepinsky. Sono state queste le novità nella formazione iniziale con le quali i giallorossi sono scesi in campo questa sera nella sfida che, dopo la batosta di Brescia, li ha visti opposti a un’altra compagine lombarda, la Cremonese di Pierpaolo Bisoli.

Riscattare le tre sberle rimediate venerdì scorso nell’anticipo che ha denotato un passo indietro, soprattutto per quel che riguarda l’attenzione – i primi due gol sono giunti a causa di distrazioni evitabili – e, soprattutto, personalità, sono queste le motivazioni con cui sono scesi in campo capitan Lucioni e compagni e per fare un salto in avanti in classifica e raggiungere il quarto posto.

La formazione iniziale

Nonostante i vari rumors che ipotizzavano un cambio di modulo, l’allenatore dei salentini decide di non abbandonare il 4-3-3, schierandosi con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Adjapong, Lucioni, Demarku e Zuta; Majer, Tachtsidi ed Henderson in mediana, Falco, Coda e Listkowski a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il Lecce si affaccia nell’area di rigore avversaria al quinto con il colpo di testa di Listkowski fuori. Al settimo ci prova Tachtsiodis dal limite ma il pallone è alto. Due minuti dopo Falco spara alto. Il Lecce fa la gara, ma ad andare vicina al gol è la formazione di Bisoli. Al 12mo, infatti, la palla giunge a Gaetano che tira a botta sicura, ma la sfera viene respinta da Gabriel. Al 20mo primo cambio nel Lecce, Listkowsky è costretto ad alzare bandiera bianca e al suo posto entra Paganini.

Cremonese in vantaggio

Al 30mo la formazione grigiorossa va in vantaggio. Calcio di punizione dal limite, sul pallone si presenta Gaetano, il tiro non sembra irresistibile, ma una deviazione della barriera giallorossa spiazza Gabriel che altro non può fare che vedere terminare in rete il pallone.

Raddoppio della Cremonese

Al 34mo i lombardi raddoppiano. Incursione sulla destra dei ragazzi di Bisoli, la palla viene passata all’accorrente Valzania che, senza la minima opposizione della difesa giallorossa, ha tutto il tempo di tirare e mandare la palla in rete. Al 46mo la girata di Coda viene parata da Volpe.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio nelle file giallorosse, fuori Majer e dentro Stepinsky.

Giallorossi in gol

Pronti-via e i giallorossi accorciano le distanze. Coda prende palla al linite e con un pallonetto passa a Demarku che si avventa sulla sfera e al volo trafigge l’estremo difensore dei grigiorossi.

Trascorrono due minuti e il colpo di testa di Coda su cross di Adjapong termina di poco fuori. Al 16mo la punizione dal limite del talentino di Pulsano finisce alta di molto.

Coda suona la prima

Al 19mo arriva il pareggio del Lecce. Passaggio per Stepinsky al limite che la appoggia a Coda, la punta ex Benevento, copre il pallone, lo controlla e con una girata dedepoista in rete.

Al 21mo Cremonese nuovamente a un passo dal gol. Corner per gli uomini di Bisoli, batti e ribatti in area salentina, la sfera giunge a che tira in una sassaata solo davanti a Gabriel, sulla quale l’estremo difensore brasiliano compie un miracolo. Al 22mo Coda a un passo dalla doppietta. Lancio lungo di Lucioni, la palla giunge al 9 dei giallorossi che tira, ma la sfera viene deviata in corner da un difensore. Sul calcio d’angolo di Falco l’inzuccata di Paganini, solo davanti a Volpe, termina sopra il montante. Al 22mo il tiro dal limite di Gaetano, finisce di pochissimo alto. Al 34mo il tiro di Falco, solo davanti a Volpe, termina alle stelle. Al 45mo il colpo di testa di Henderson su corner di Calderoni, viene parato da Volpe. Al terzo minuto di recupero i giallorossi hanno l’occasionissima, ma Volpe, compie un miracolo sul colpo di testa di Paganini

Dopo un primo tempo nella quale è mancata, come detto da Corini, la penultima fase dell’azione, nella ripresa i giallorossi si svegliano e giungono al pareggio. Certo, non è arrivata la vittoria, ma nei secondi 45 minuti si sono rivisti i giallorossi determinati e vogliosi di riscatto (leggi QUI le pagelle) Certo, c’è da rivedere un bel po’ soprattutto in difesa, i salentini hanno rischiato di subire il terzo gol, ma finalmente si è rivista quella grinta andata perduta a Brescia. Note liete anche dalla coppia Coda-Stepinsky e dal ritorno di Tachtsidis. Domenica si torna in campo nella gara contro il Cosenza.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni (C), 9 Coda (34 st Pettinari), 10 Falco (34 st Bjorkengren), 11 Adjapong, 17 Dermaku, 19 Listkowski (20 pt Paganini), 24 Zuta (41 st Calderoni), 37 Majer (1 st Stepinsky), 53 Henderson, 77 Tachtsidis. A disposizione: 1 Bleve, 22 Vigorito, 6 Meccariello, 7 Paganini, 13 Rossettini, 14 Stepinski, 15 Monterisi, 20 Pettineri, 23 Bjorkengren, 27 Calderoni, 34 Maselli, 75 Felici. Allenatore: E. Corini

U.S.C. Cremonese: 22 Volpe, 2 Fiordaliso, 6 Gustafson, 8 Deli (24 st Castagnetti), 11 Ceravolo (11 st Bonaiuto), 14 Valzania (44 st Zortea), 17 Strizzolo (11 st Ciofani), 20 Terranova (C), 23 Crescenzi (24 st Valeri), 25 Ravanelli, 70 Gaetano. A disposizione: 12 De Bono, 27 Zaccagno, 3 Valeri, 9 Ciofani, 10 Buonaiuto, 19 Castagnetti, 21 Zortea, 30 Nardi, 80 Bia, 88 Schirone, 95 Pinato, 99 Celar. Allenatore: P. Bisoli.

Arbitro: Paterna di Teramo; Assistenti: Di Vuoto-Vono; IV Ufficiale: Dionisio

Marcatori: 30 pt Gaetano (C) 45 pt Strizzolo (C) 2 st Demarku (L) 19 st Copda (L)

Note: ammoniti 12 pt Terranova (C) 34 pt Valzania (C) 8 st Fiordaliso (C) 13 st Deli (C) spettatori 614 incasso 7.983,00 angoli 10-6 per il Lecce recupero 1 pt 3 st.