Serie B, il Lecce nel posticipo di lunedì. Falco si allena a parte

Nuova aria tesa in casa Lecce? Forse sì e a causarla sarebbe Filippo Falco. Nelle ultime ore, infatti, è rimbalzata la notizia di un suo malessere che lo avrebbe costretto a saltare un paio di sedute di allenamento, ma alla base di tutto vi sarebbe dell’altro.

In particolare, ci sarebbero dei contrasti con la dirigenza in merito al prolungamento (con adeguamento economico) del contratto del fantasista di Pulsano – in scadenza nel 2022 – ma che avrebbe le sue origini già dall’ultima sessione di calciomercato, quando cioè è sfumata la possibilità di un suo trasferimento in un club di Serie A.

Le parti, ad ogni modo, hanno in programma un incontro a stretto giro di tempo per definire la questione e, nel frattempo, Pippo ieri si è allenato in differenziato, lontano dal gruppo, così come hanno fatto Dermaku, Listkowski, Monterisi, Rodriguez, Bjorkengren e Felici, acciaccati a vario titolo.

Un’altra grana quindi per mister Eugenio Corini che però non vuole distrazioni. Lunedì sera è il programma il posticipo di campionato contro il Pescara, in piena crisi di risultati, e con Massimo Oddo che propio al “Via del Mare” si giocherà la permanenza sulla panchina degli adriatici.

Dopo la trasferta di Coppa Italia a Torino, i giallorossi hanno lavorato ad Acaya: in gruppo anche Majer e Tachtsidis, esclusi dalla gara contro i granata. Oggi è in programma un altro allenamento, a porte chiuse, nel pomeriggio sempre all’Acaya.

Oggi la 5^ giornata: caos Reggiana

Il campionato comunque riparte già questo pomeriggio. Ricco il programma odierno con sette gare da giocare. Occhi puntati sulla capolista Empoli impegnata a Venezia, ma si preannuncia interessante anche Cittadella-Monza.

A tenere banco in questo ultime ore, però, è la situazione in casa Reggiana. Gli emiliani sono falcidiati dalle positività al covid19 (ben 29 i positivi in quarantena, di cui 22 giocatori). Nell’ultimo turno i granata hanno chiesto ed ottenuto il rinvio del match contro il Cittadella, ma non può fare lo stesso oggi pomeriggi a Salerno. Ecco perché allo stadio “Arechi” si presenterà la formazione Primavera e qualche fuori rosa reintegrato per l’occasione.

Di seguito il quadro completo della giornata:

Cittadella-Monza (oggi h. 14)

Ascoli-Pordenone (oggi h. 16)

Brescia-Entella (oggi h. 16)

Chievo-Cosenza (oggi h. 16)

Vicenza-Pisa (oggi h. 16)

Salernitana-Reggiana (oggi h. 16)

Venezia-Empoli (oggi h. 16)

Reggina-Spal (dom. h. 15)

Frosinone-Cremonese (dom. h. 21)

Lecce-Pescara (lun. h. 21)

La classifica

Empoli 13, Salernitana 11, Cittadella*, Frosinone e Chievo 10, Venezia*, Reggina 7, Spal e Lecce 6, Cosenza 5, Brescia*, Reggiana*, Pordenone e Ascoli 4, Monza*, Entella* e Pisa Cremonese* 3, Vicenza* 2, Pescara 1.

(*una partita in meno)