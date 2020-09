Lecce, Tachtsidis si è rimesso al lavoro. Oggi due amichevoli

Ad una settimana esatta dall’inizio del campionato, per il Lecce oggi sono in programma due test fondamentali. Nel pomeriggio, infatti, i giallorossi riceveranno al “Via del Mare” (a porte chiuse) prima il Nardò, poi il Fasano: si tratterà di due amichevoli che torneranno utilissime a mister Corini per iniziare a pensare alla prima formazione ufficiale della stagione.

In vista della prima contro il Pordenone, comunque, il lavoro dei giallorossi è proseguito anche ieri in quel di Acaya. Il gruppo si allenato compatto, ad accezione di Felici, Riccardi, Benzar e Paganini che hanno seguito un programma differenziato.

Era assente Shakhov, ormai in viaggio verso Atene, così come Bryan Vera, ancora alle prese con il coronavirus, che è anche finito nel mirino del Cosenza del DS Stefano Trinchera.

In città è rientrato anche Tachtsidis il quale, dopo la riscontrata negatività al Covid-19 si è sottoposto a tampone: prima di aggregarsi al gruppo, il centrocampista greco lunedì eseguirà un ulteriore test molecolare.