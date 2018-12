Lepore scalpita, idea Bovo per arginare il capocannoniere: le probabili formazioni di Brescia-Lecce

Si preannuncia un grande confronto quello che stasera andrà in scena allo stadio “Rigamonti” di Brescia dove le rondinelle padrone di casa riceveranno il Lecce di Fabio Liverani, in rampa di lancio forte delle tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite. In casa lombarda, si scoppia di salute: la truppa di mister Corini è il miglior attacco della categoria, trascinato da uno strepitoso Donnarumma, capocannoniere del torneo.

Il fortino dei biancoblu è ancora inviolato in campionato ecco perché il Lecce, secondo miglior attacco della cadetteria – e miglior squadra da trasferta – dovrà tirar fuori il meglio di sé, giocando come ha abituato i suoi tifosi nell’ultimo periodo. Sarà una gara pimpante, ma anche molto tattica. A centrocampo la sfida è tutta tra i due giovani playmaker più promettenti del calcio italiano, Tonali e Petriccione, ma anche le sfide a distanza tra Donnarumma e La Mantia mettono in apprensione le rispettive difese.

I possibili 22 in campo

Ecco perché mister Liverani potrebbe mettere mano al suo scacchiere iniziale, magari lanciato dal 1′ Bovo in coppia con Lucioni: l’esperienza e la possanza fisica per arginare lo straripante attacco di casa. Tuttavia, è Meccariello al momento il favorito per far coppia nel cuore della difesa con Lucioni, mentre lungo le corsie esterne Venuti sostituirà ancora l’assente Calderoni, con Lepore indiziato numero uno per l’out destro (panchina per Fiamozzi).

In mezzo, Armellino sembra avere qualche chance in più rispetto a Tabanneli, con Scavone ai lati di Petriccione; Mancosu sarà ancora una volta il trequartista, con Falco e La Mantia tandem offensivo (Palombi non al 100% andrà in panca).

Anche questa domenica, il Lecce si ritroverà un avversario schierato a specchio, con il 4-3-1-2 di Corini formato da Alfonso tra i pali, Sabelli a destra, Curcio (in ballottaggio con Mateju) a sinistra, Romagnoli-Cistana centrali; Tonali in regia, Ndoj e Bisoli mezzali dietro all’altro gran talento Spalek trequartista; le punte saranno Donnarumma e Morosini (solo panchina per Torregrossa).

Allo stadio “Rigamonti” (dove sono attesi circa 300 sostenitori di fede giallorossa), fischierà il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Calcio d’inizio alle ore 21 con diretta streaming su DAZN.