Chievo-Lecce, serata di gala. E i giallorossi tornano “covid-free”

Grande sarata di gala questa sera allo stadio “Bentegodi” di Verona dove Chievo e Lecce si affronteranno nell’anticipo della 9 giornata del campionato di Serie B. Una sfida dal sapore di A e che torna a proporsi nove anni dopo l’ultima volta, quella delle lacrime di Di Michele ed Esposito per la retrocessione tra gli applausi degli encomiabili tifosi salentini presenti a Verona.

Stavolta però la sfida sarà di alta classifica: il Lecce viaggia sulle ali di tre vittorie consecutive e di una pioggia di gol (miglior attacco del torneo) e con la prospettiva di regalarsi, almeno per una notte, in cima alla graduatoria cadetta.

Per farlo Eugenio Corini, uno dei grandi ex di turno, confermerà in blocca l’undici titolare che una settimana fa ha schiantato la Reggiana, puntando sopratutto sull’indomabile Coda e su Stepinski, che torna al “Bentegodi” anche lui da ex.

Gabriel e Meccariello, completamente recuperati, saranno regolarmente in campo: completeranno il reparto difensivo Adjapong, Lucioni e Calderoni; Tachtsidis, reduce dal suo primo gol in giallorosso, dirigerà la manovra affiancato da Henderson e Paganini. In attacco, come detto, Coda-Stepinski, supportati da capitan Mancosu.

Anche il Chievo vive un bel momento: 5 i risultati utili di fila da cui viene la squadra di Aglietti che, però, nell’ultima giornata ha riposato a causa del rinvio (causa covid) della partita contro il Vicenza.

Potenzialmente primi, quindi, i gialloblù che si schiereranno con un classico 4-4-2 con Semper tra i pali, Mogos, Gigliotti, Leverbe e Renzetti in difesa, Ciciretti, Viviani, Palmiero e Garritano al centro, Djordjevic-Fabbro tandem offensivo.

Chievo Verona-Lecce sarà diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno: calcio d’inizio alle ore 21 con diretta TV su Rai Sport e in streaming sui canali di DAZN.

Guariti i due calciatori positivi

Nel frattempo, in attesa di scendere in campo, arrivano buone notizie. La società, infatti, ha comunicato che gli ultimi due calciatori risultati positivi al Covid-19 lo scorso 31 ottobre si sono sottoposti nuovamente a test molecolare di controllo che ha dato esito negativo, risultanze confermate da un doppio esame.

9^ giornata: quanti big match!

Come detto, la sfida del “Bentegodi” aprirà stasera la nona giornata di campionato che si preannuncia già molto interessante. Due i big match in cartello: oltre Chievo-Lecce, spicca anche Brescia-Frosinone. Le capoliste Salernitana ed Empoli saranno impegnate rispettivamente contro Cosenza e Vicenza.

La Spal renderà visita alla Virtus Entella del neo tecnico Vivarini (esonerato Tedino), mentre Bisoli deve difendere la panchina della sua Cremonese (l’ombra di Zenga è sempre più insistente) sul campo della Reggiana, reduce dal pesante 7-1 del “Via del Mare”.

Interessante anche l’incrocio tra le due neopromosse di lusso Reggina e Monza con i brianzoli a caccia di conferme, mentre i granata devono scacciare i demoni delle ultime tre sconfitte consecutive.

Di seguito il quadro completo del nono turno:

Chievo-Lecce (oggi h. 21)

Brescia-Frosinone (sab. h. 14)

Empoli-Vicenza (sab. h. 14)

Pescara-Pordenone (sab. h. 14)

Pisa-Cittadella (sab. h. 14)

Venezia-Ascoli (sab. h. 14)

Monza-Reggina (sab. h. 16)

Reggiana-Cremonese (dom. h. 15)

Cosenza-Salernitana (dom. h. 21)

Entella-Spal (lun. h. 21)

La classifica

Salernitana ed Empoli 17, Spal e Lecce 15, Venezia e Chievo* 14, Frosinone 13, Cittadella* 11, Monza* 10, Brescia* e Pordenone 9, Cosenza 8, Reggina*, Pisa* e Reggiana*7, Vicenza** 6, Ascoli* ed Entella 5, Pescara* 4, Cremonese* 3.

(*una partita in meno).