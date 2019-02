Lecce, invasione giallorossa al “Tombolato”. Cittadella bestia nera

E’ una vera e propria febbre giallorossa quella che si scatenerà sabato pomeriggio allo stadio “Piercesare Tombolato” di Cittadella. In terra padovana, infatti, il Lecce avrà – ancora una volta – un seguito da urlo: milletrecento i tifosi attesi in uno stadio che conta come capienza complessiva 7.600 seggiolini. Un vero esodo si registrerà dal Salento e dalle tante città del nord d’Italia che ospitano centinaia di salentini tifosi, anche perché l’uomo della piazza è davvero alle stelle.

La trasferta aperta a tutti e senza restrizioni di sorta, ha fatto si che i 1.144 posti disponibili per il Settore Ospiti andassero sold-out già nella giornata di ieri e ora le dirigenze delle due squadre sono al lavoro per destinare nuovi posti ai tifosi leccesi. Si lavora, in particolare, per il settore Tribuna Coperta Est, adiacente alla Curva Nord riservata agli ospiti, tanto che l’A.S. Cittadella già da ieri pomeriggio ha invitato i supporters salentini ad acquistare il settore Est Nord per facilitare il raggruppamento delle tifoserie.

Insomma, sabato rivedremo immagini già viste nel corso di questa stagione: come successo a Carpi, nella piccola Cittadella ci sarà un’invasione giallorossa.

Mai un sorriso contro i granata

E per il Lecce il sostegno della sua gente sarà necessario per tentare di sfatare un ennesimo tabù: battere il Cittadella. I granata, infatti, sono un’autentica bestia nera per il club salentino che non è mai riuscito a fare bottino pieno. Solo tre nella storia i precedenti tra le due squadre, tutti in Serie B. Nella stagione 2009/10, il Citta fece tremare, e non poco, la comitiva allora guidata da De Canio che alla fine vinse il campionato. Al “Tombolato” i gol di Olivera Santos, Ardemagni e Pettinari decisero il 3-0 finale, mentre nella sfida di ritorno, al “Via del Mare” si registrò il clamoroso 1-5, ancora inspiegabile.

Poi le due squadre non si sono più incrociate fino alla gara d’andata di questa stagione. Il 29 settembre, in Salento, finì 1-1 con reti di Strizzolo e Mancosu, per quello che fino ad oggi è valso l’unico punto conquistato dal Lecce contro i veneti.

Ora c’è da invertire questo trend davvero negativo. Il compito non sarà affatto agevole perché “il Citta” è reduce da tre sconfitte di fila e mister mister Roberto Venturato non ha alcuna intenzione di lasciare altri punti per strada: a rischio ci sono i playoff. Dal canto suo, invece, il Lecce viene dalla pazzesca rimonta contro il Livorno: un gara che, tra le mille difficoltà, potrebbe aver dato nuova linfa vitale a La Mantia e compagni, in corsa verso la cima della classifica.

Ieri pomeriggio, intanto, mister Liverani ha diretto una seduta di allenamento ad Acaya. Il gruppo si è allenato regolarmente, con le sole eccezioni di Scavone, che ha lavorato in palestra, e di Bovo e Mancosu, che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Stamane nuova seduta al “Via del Mare”.