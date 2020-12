Lecce, sei risorto? A Cittadella la risposta. Le probabili formazioni

Se il Lecce è davvero risorto dopo gli ultimi deludenti risultati, dando continuità alla sofferta vittoria di domenica scorsa contro il Vicenza, lo scopriremo questo pomeriggio. Si torna già in campo per l’ultima gara di questo tremendo 2020 per la sedicesima giornata di campionato e per i giallorossi il calendario propone una delle sfide più difficili e storicamente più traumatiche. Quella contro il Cittadella.

Mai vittoriosi al “Tombolato”, i salentini devono non solo sfatare un terribile tabù, ma devono soprattutto dare prova di essersi messo alle spalle il periodo più nero della sua stagione, costato, nel giro di un mese, lo scivolone dal primato in classifica fino agli ultimi posti della zona playoff.

Orfani ancora i mister Corini, i giallorossi saranno guidati ancora da Salvatore Lanna che stavolta deve fare i conti con parecchie assenze in attacco. Sono out per infortunio, infatti, Pettinari, Falco e Rodriguez, man-of-the-match nell’ultima giornata. La nota lieta, però, c’è ed è rappresentata dal rientro tra i disponibili di Dermaku: il difensore albanese, come spiegato dallo stesso Lanna, non ha i 90′ nel gambe, ma può tornare utile a gara in corso.

Davanti a Gabriel, quindi, Adjapong si gioca una maglia con Zuta per la corsia destra, mentre Lucioni, Meccariello e Calderoni sembrano certi di un posto; in mezzo Tachtsidis sarà affiancato stavolta da Majer ed Henderson; in avanti gli uomini sono contati e Mancosu, Stepinski e Coda sembrano le scelte scontate.

In casa Cittadella, invece, la crisi si chiama covid. Sono tanti i componenti del gruppo squadra positivi, compreso mister Venturato. I granata hanno riposato domenica scorsa per aver chiesto il rinvio del match contro il Chievo, ma con il coronavirus convivere e complicatissimo. Il modulo sarà il collaudato 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali, Vita, Adorni, Perticone e Donnarumma in difesa, Proia, Iori e Branca al centro, con D’Urso alle spalle di Tsadjout e Ogunseye.

Cittadella-Lecce sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì: calcio d’inizio alle ore 15 con diretta streaming sui canali DAZN.

16^ giornata: la capolista di scena a Monza

Sono davvero tanti i big match in cartello oggi. Oltre a Cittedella-Lecce, infatti, spicca la sfida della capolista Salernitana impegnata a Monza, mentre ha il sapore di A l’incrocio tra Spal e Venezia. Bella anche la gara tra Chievo e Venezia, mentre l’Empoli riceverà l’Ascoli, apparsa in ripresa dopo l’arrivo di Sottil in panchina.

Di seguito il quadro completo della 16esima giornata:

Cittadella-Lecce (h. 15)

Pescara-Cosenza (h. 15)

Pordenone-Reggiana (h. 15)

Reggina-Cremonese (h. 15)

Monza-Salernitana (h. 16)

Empoli-Ascoli (h. 18)

Vicenza-Entella (h. 18)

Spal-Brescia (h. 18)

Chievo-Venezia (h. 21)

Pisa-Frosinone rinv.

La classifica

Salernitana 31, Empoli 30, Cittadella**, Monza e Spal 26, Frosinone 25, Lecce 24, Venezia* 23, Chievo** 20, Pisa 19, Brescia e Pordenone 18, Vicenza* 16, Reggiana* e Cremonese 15, Cosenza e Reggina 14, Pescara 12, Ascoli 9, Entella 8.

(*una partita in meno; **due partite in meno)