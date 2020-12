Il Lecce prepara la sfida al vertice contro il Cittadella, Falco e Rodriguez indisponibili

Dopo l’intensa sfida al Via del Mare contro il Vicenza di Mister De Carlo, in un match in cui i giallorossi sono tornati finalmente alla vittoria, ma non hanno certo dimostrato di aver risolto i problemi di gioco, il tecnico Salvatore Lanna comunica l’elenco dei convocati per la difficile sfida contro il Cittadella di Roberto Venturato.

Privi dell’allenatore Eugenio Corini, ancora alle prese con il coronavirus, il mister in seconda ha convocato 23 giocatori per la gara valida per la 16ª giornata del girone di andata del Campionato Serie BKT, in programma mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 15:00.

Il mister ha sottolineato la prova di carattere contro i biancorossi nella certezza che i tre punti possano dare morale e sicurezza, quella spavalderia sportiva che i giallorossi avevano fatto intravedere nelle prime uscite del torneo.

Falco indisponibile

Non faranno parte del gruppo per il Veneto gli indisponibili Falco, Felici, Lo Faso Pettinari, Rodriguez, Vigorito e il non convocato Pierno.

La lista dei convocati

Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia:

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

11. Adjapong

13. Rossettini

14. Stepinski

15. Monterisi

17. Dermaku

19. Listkowski

21. Gabriel

23. Björkengren

24. Zuta

25. Gallo

26. Dubickas

27. Calderoni

30. Borbei

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis