Lecce, è già vigilia: oggi la partenza per Cittadella. Attesa per Rodriguez

Non c’è davvero sosta in questo ricchisssimo mese di dicembre. E’ durata solo poche ore la gioia per il ritrovato successo in casa Lecce che già domani è chiamato all’ennesima supersfida di questo pazzo fine 2020. Alle ore 15 di domani, infatti, i giallorossi saranno di scena allo stadio “Tombolato” di Cittadella, ospiti di una delle formazioni più attrezzate di questa stagione.

Nella giornata di ieri la squadra, guidata ancora da Salvatore Lanna, si è ritrovata sul campo dell’Acaya Golf Resort: Dermaku ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni, Vigorito ha subito una pallonata all’orecchio sinistro, mentre Pettinari è stato a risposo a causa di una lombalgia. Falco, invece, ha svolto un lavoro personalizzato. Pablo Rodriguez, match-winner nella gara contro il Vicenza, in mattinata si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità del infortunio muscolare alla coscia sinistra accusato nella gara di domenica. L’auspicio è che il talento spagnolo possa scongiurare guai muscolari e partire regolarmente con i compagni.

Se ne saprà di più al termine della rifinitura in programma oggi al “Via del Mare”. Poi la partenza, con un volo charter, per Cittadella. Da valutare anche le condizioni dei granata che nell’ultima giornata non hanno giocato per via delle tante assenze legate alla positività al coronavirus. Per domani la compagine di Venturato rischia di presentarsi in campo decimata.

16^ giornata: Frosinone out per covid

Domani, naturalmente, scenderà in campo tutta la Serie B per il sedicesimo turno di campionato. L’unica gara che non si disputerà sarà Pisa-Frosinone: anche i ciociari, infatti, sono alle prese con un focolaio di covid nello spogliatoio e dopo aver disputato l’ultima sfida contro il Pordenone con appena 13 effettivi a disposizione, hanno deciso di chiedere alla Lega il rinvio del prossimo impegno.

Di seguito il quadro completo della 16esima giornata:

Cittadella-Lecce (merc. h. 15)

Pescara-Cosenza (merc. h. 15)

Pordenone-Reggiana (merc. h. 15)

Reggina-Cremonese (merc. h. 15)

Monza-Salernitana (merc. h. 16)

Empoli-Ascoli (merc. h. 18)

Vicenza-Entella (merc. h. 18)

Spal-Brescia (merc. h. 18)

Chievo-Venezia (merc. h. 21)

Pisa-Frosinone rinv.

La classifica

Salernitana 31, Empoli 30, Cittadella**, Monza e Spal 26, Frosinone 25, Lecce 24, Venezia* 23, Chievo** 20, Pisa 19, Brescia e Pordenone 18, Vicenza* 16, Reggiana* e Cremonese 15, Cosenza e Reggina 14, Pescara 12, Ascoli 9, Entella 8.

(*una partita in meno; **due partite in meno)