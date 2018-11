Lecce alla volta di Cosenza. Liverani: “Gara di Pescara ci ha dato autostima. Domani partita differente”

Ultime ore in terra capitolina per il Lecce che nel corso del pomeriggio di oggi prenderà il volo alla volta della Calabria: domani, infatti, i giallorossi saranno di scena in quel di Cosenza dove, per la dodicesima giornata di campionato di Serie B, scenderanno in campo al “San Vito Marulla” contro i rossoblu silani.

I quattro giorni di mini-ritiro a Roma hanno permesso a Lepore e soci di evitare continui spostamenti in bus, ma nello stesso tempo hanno anche permesso di analizzare meglio la sconfitta rimediata lunedì scorso a Pescara: un KO francamente immeritato, dal quale però trarre qualche lezione. Ci avranno certamente lavorato su Liverani e il suo staff nel corso degli ultimi giorni, in vista dell’importante match di domani pomeriggio contro un’altra neo promossa.

“Credo che questi giorni di ritiro a Roma siano stati utili a recuperare un po’ di energie, dopo questo ciclo di partite ravvicinate, evitando qualche viaggio e permettendoci di lavorare serenamente in questi quattro giorni”, ha affermato il tecnico romano al termine dell’allenamento di rifinitura..

La partita di Pescara ci ha confermato che la squadra sicuramente è maturata molto, tenendo bene il campo e palesando una buona condizione sia fisica che mentale. La gara di lunedì scorso, al di là del risultato finale, ci ha dato molta autostima, abbiamo giocato alla pari contro la prima in classifica, tenendo testa anche in doppia inferiorità numerica e questo vuol dire che hai qualità e sei in una buona condizione.

Certamente, però, dobbiamo crescere sotto forma di attenzione nei particolari, che alla fine fanno la differenza”.

Capitolo assenze. Non sarà un Lecce al gran completo quello che partirà alla volta di Cosenza. Agli infortunati Bovo, Riccardi e Pettinari, infatti, si sono aggiunti gli squalificati Meccariello e Calderoni, per una difesa praticamente da reinventare. Per sua fortuna, almeno, Liverani potrà contare sul rientro dalla lunga squalifica di Fabio Lucioni, deciso a riprendersi quanto lasciato per strada in questi mesi.

“Nel reparto arretrato mancheranno oltre Bovo e Riccardi anche Calderoni e Meccariello per squalifica? La forza di questo gruppo è stata quella che le assenze non hanno pesato, chi è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene dando il massimo.

Domani affronteremo una squadra ostica, che conosciamo bene. Quelle con il Cosenza sono state sempre gare toste e fisiche, tatticamente bloccate, poi domani vedremo quello che sarà in campo. Il Cosenza è una squadra abituata alla lotta, sarà una partita diversa rispetto a quelle che abbiamo disputato finora.”

Trasferta off-limits

Infine, monta il malumore tra i tifosi giallorossi. Dopo un’attesa di svariati giorni, infatti, ieri è arrivata la decisione del GOS sulla trasferta ai piedi della Sila. Come prevedibile, potranno partire solo i possessori di Tessera del Tifoso, ma quel che lascia tutti a bocca aperta è l’ulteriore limitazione imposta da Prefettura e Questura: i sostenitori salentini potranno raggiungere lo stadio cosentino solo e soltanto a bordo di autobus organizzati. Niente auto personali, niente veicoli privati: solo pullman, per ragioni di ordine pubblico.

La delusione è tanta da parte di centinaia di salentini che avevano pensato – sfruttando anche l’orario “comodo” del match (ore 18) – ad una gita fuori porta con amici e famiglia. Nulla da fare. Una decisione che continua a far discutere, specialmente sulle piattaforme dei vari social network e che, di fatto, limiterà di gran lunga la presenza giallorossa nel settore ospiti.