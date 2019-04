A Cremona invasione giallorossa. Liverani, “Stadio difficile serviranno attenzione e intensità”. I convocati

C’è un primato da difendere, anzi da riconquistare. Il Lecce, dopo l’incredibile trittico di gare casalinghe che hanno proiettato i giallorossi in cima alla classifica del campionato di Serie B, torna in trasferta 20 giorni dopo il pareggio per 2-2 in quel di Crotone. La comitiva giallorossa renderà visita alla Cremonese di mister Rastelli con l’obietto di riprendersi il primato dopo il successo nell’anticipo di ieri sera del Brescia contro il Venezia (2-0).

Per farlo, dopo il prezioso successo contro il Cosenza di mercoledì scorso, il Lecce non sarà da solo: sugli spalti dello “Zini” è pronta una vera e propria invasione giallorossa con oltre 2mila tifosi di fede salentina. Un apporto che potrà risultare decisivo in casa di una compagine reduce dall’inaspettata vittoria in trasferta contro il Livorno.

Passando al campo, invece, Liverani potrebbe far rifiatare qualcuno considerati i tanti impegni a distanza ravvicinata. Non saranno dell partita i soliti Bovo, Fiamozzi e Scavone, mentre è in dubbio la disponibilità di Ciccio Cosenza. In difesa, però, tornerà dopo la squalifica Biagio Meccariello.

“La squadra a prescindere dai nomi sta bene, non ha dato segnali di stanchezza, c’è stato un po’ di affaticamento dovuto alle gare ravvicinate, ma è una stanchezza sotto controllo”, ha spiegato il tecnico giallorosso nella consueta conferenza stampa al termine della rifinitura odierna”

“Domani giocheremo in uno stadio dove la Cremonese ha concesso poco. E’ una squadra che viene da quattro risultati utili di fila e ha valori, che l’avrebbero potuta proiettare nelle zone alte della classifica. Per i valori dell’avversario, ci aspetta una gara difficile, da affrontare con grande attenzione e intensità.

A prescindere se giochiamo in casa o in trasferta il mio modo di preparare la partita è sempre uguale. Domani poi, visti i numeri della prevendita, avremo un gran seguito di tifosi giallorossi

I convocati

Intanto sono 23 i calciatori convocati per la sfida di domani contro la compagine allenata da Rastelli. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Riccardi 4. Petriccione 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 32. Milli 33. Pierno 34. Majer.