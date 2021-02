Lecce, a Cremona rivoluzione in formazione: a Hjulmand la regia

Va a caccia della svolta il Lecce che a digiuno da vittorie da quattro turni, cerca ora di cambiare passo. Per la 4^ giornata del girone di ritorno, i giallorossi renderanno visita alla temibile Cremonese, formazione invischiata nella lotta-salvezza, ma che tra le mura amiche è reduce da 4 punti nelle ultime due apparizioni. Una gara a dir poco delicata per mister Eugenio Corini che, in crisi di bel gioco da qualche tempo, oggi pomeriggio metterà pesantemente mano alla sua formazione-tipo.

Già le esclusioni (sebbene a causa di infortunio) fanno molto discutere con le assenze rumorose di Mancosu e Tachtsidis, ma nella conferenza stampa della vigilia il tecnico di Bagnolo Mella è stato chiaro: ci saranno tra i 4 e 5 cambi rispetto all’undici titolare schierato martedì scorso contro il Brescia. Ciò significa mezza squadra tutta nuova.

Ma chi saranno questi volti nuovi? Molti sono stati già annunciati: dal 1′ ci sarà spazio per Pablo Rodriguez che dopo aver tolto parecchie castagne dal fuoco da subentrato, ora avrà la possibilità di lasciare il segno da subito, in coppia con Coda. Il posto di Mancosu sulla trequarti lo occuperà Henderson, mentre potrebbe esserci una chance anche per Antonio Gallo, pronto a darsi la staffetta con Zuta per la corsia mancina.

E allora, con Gabriel tra i pali, difesa a quattro con Maggio, Lucioni, Pisacane e Gallo, in mezzo Hjulmand sarà affiancato da Bjorkengren e Majer, mentre in avanti, come detto, spazio a Henderson alle spalle di Rodriguez e Coda.

Per i grigiorossi di Fulvio Pecchia, invece, c’è da fare i conti con l’assenza per squalifica di Matteo Bianchetti. I lombardi, allora, opteranno per un “albero di Natale” formato da Carnesecchi in porta, Zortea, Fornasier, Coccolo e l’ex Valeri in difesa, Bartolomei, Castagnetti e Valzania tris in mediana, mentre in avanti ecco il tridente composto da Gaetano, Baez e Daniel Ciofani.

Cremonese-Lecce si giocherà allo stadio “G. Zini” di Cremona agli ordini del signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: calcio d’inizio alle ore 14 con diretta streaming sui canali di DAZN.

Ieri l’anticipo: Monza KO

Di seguito il quadro completo della 23esima giornata di campionato, iniziata ieri sera con il clamoroso capitombolo della corazzata Monza che in casa cade sotto i colpi di uno strabiliante Pisa: doppietta decisiva di Simone Palombi, rigore sbagliato da Boateng.



Monza 0 – Pisa 2

Cremonese-Lecce (oggi h. 14)

Pescara-Venezia (oggi h. 14)

Pordenone-Cittadella (oggi h. 14)

Salernitana-Vicenza (oggi h. 14)

Spal-Empoli (oggi h. 16)

Entella-Frosinone (dom. h. 15)

Reggiana-Ascoli (dom. h. 17)

Brescia-Chievo (dom. h. 21)

Cosenza-Reggina (lun. h. 21)

La classifica

Empoli 43, Monza+ e Chievo 39, Salernitana 37, Cittadella 36, Spal e Venezia 35, Pordenone e Lecce 32, Frosinone e Pisa+ 31, Vicenza e Reggina 25, Cremonese e Brescia 23, Cosenza 22, Reggiana 21, Ascoli 20, Virtus Entella e Pescara 17.

(+una partita in più)