Contro la Cremonese il Lecce dei ‘titolarissimi’. Le probabili formazioni

Il ritorno di Meccariello nella linea dei difensori e quello di Tachtsidis in cabina di regia. Questa le possibili scelte di Liverani in vista della gara di questo pomeriggio del Lecce sul campo della Cremonese. Con il chiaro intento di riprendersi il primato in classifica dopo il successo del Brescia nell’anticipo del venerdì, i giallorossi vogliono allungare il loro periodo di forma smagliante, fatto di tre vittorie consecutive e di 13 punti nelle ultime cinque partite.

Dopo il prezioso successo contro il Cosenza di mercoledì scorso che ha chiuso il trittico di gare casalinghe consecutive, i salentini tornano in trasferta. Allo stadio “Zini” di Cremona si preannuncia l’ennesima battaglia: di fronte a La Mantia e compagni, infatti, ci sarà un avversario galvanizzato dal primo successo ottenuto fuori casa (1-3 a Livorno), e che cerca altri punti per tenere a debita distanza la zona calda della classifica.

Le scelte

Capitolo formazioni. Liverani deve rinunciare ai soliti Bovo, Scavone e Fiamozzi, mentre recupera Meccariello, squalificato nell’ultimo turno. L’ex Brescia tornerà a far coppia con il buon Fabio Lucioni nel cuore della difesa davanti a Vigorito, affiancati dai terzini Calderoni e Venuti. In mediana tornerà tra i titolari Tachtsidis, entrato solo nel secondo tempo contro il Cosenza, mentre Petriccione e Tabanelli sembrano sulla via della conferma.

In avanti, infine, Mancosu agirà alle spalle delle due punte con La Mantia pronto a far coppia con la possibile “sorpresa” Palombi (ma Falco sembra ancora in lieve vantaggio nel ballottaggio).

I lombardi grigiorossi, dal canto loro, ritroveranno Claiton che ha scontato il suo turno di squalifica e per mister Rastelli ci sono da sciogliere alcuni dubbi. Il modulo sarà il 3-5-2 che qualche problema potrebbe creare al centrocampo leccese: Agazzi tra i pali, Caracciolo, Terranova, Claiton come difensori, mentre Mogos, Arini, Castrovilli, Croce e Migliore comporranno la folta linea mediana; in avanti Carretta pare in vantaggio su Piccolo per far tandem con Montalto.

A Cremona è pronta una autentica invasione giallorossa con oltre 2.500 tifosi di fede salentina pronti a riempire fino all’orlo il Settore Ospiti. La gara sarà diretta dal signor Antonio di Martino della Sezione di Teramo, con calcio d’inizio alle ore 15. Diretta streaming in esclusiva su DAZN.