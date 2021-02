Cremonese-Lecce 1-2, funziona la linea verde. La legge di Rodriguez regala la vittoria

È stato un Lecce privo dei senatori – Mancosu, Tachtsidi e Stepinski neanche convocati a causa di problemi fisici – quello che, dopo la grandissima delusione di martedì sc orso contro il Brescia, dove, in vantaggio di due gol i giallorossi hanno portato a casa solo un pareggio frutto di un gol in fuorigioco delle rondinelle, è sceso sul terreno di gioco dello stadio “Zini” nella sfida che lo ha visto opposto alla Cremonese.

Una formazione molto green quella che mister Eugenio Corini ha fatto scendere in campo. Il tecnico bresciano, infatti, ha deciso di fare pieno affidamento su tutti quei giovani che, anche se giocato perlopiù spezzoni di partita, hanno dimostrato appieno le loro qualità. Dentro in un sol colpo, quindi, Antonino Gallo di anni 21; Morten Hjulmand, anch’egli 21enne e, infine Pablo Rodriguez, che di anni ne ha, invece, solo 19.

Gallo, prende il posto di Zuta sulla fascia sinistra di difesa e Rodriguez fa coppia con bomber Coda in attacco. Completano le new entry, rispetto all’inizio della sfida con il Brescia; Meccariello affiancato a Lucioni al centro della difesa, Henderson a fungere da trequartista al posto del capitano e Majer a completare la mediana.

La formazione iniziale

I giallorossi scendono in campo, quindi, con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Maggio, Lucioni, Pisacane e Gallo; Bjorkengren, Hjulmand e Majer a centrocampo; Henderson a sostegno del tandem d’attacco Cosa-Rodriguez.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è a opera della Cremonese con Baez, ma il rasoterra e lento e non crea problemi a Gabriel.

Cremonese avanti

Al settimo di gioco arriva il vantaggio grigiorosso. Ciofani riceve palla e di prima la passa a Gaetano, il calciatore dei lombardi brucia i difensori e prima che qualcuno possa intervenire, tira e trafigge l’estremo brasiliano.

Al 27mo i giallorossi vanno vicinissimi al pareggio. Cross di Maggio e inserimento di testa di Bjorkengren, il cui colpo di testa va di pochissimi centimetri fuori.

Rodriguez propizia il pari

Al 30mo arriva il pareggio dei salentini. Henderson riceve palla, avanza e passa a Rodriguez, il talento spagnolo, brucia i difensori avversari e crossa rasoterra, la palla, però, è intercettata da Castagnetti che devia nella propria porta.

Al 40mo Baez ci prova dal limite, ma il destro a giro va sopra la traversa. Al 43mo il colpo di testa di Coccola va a lato non di molto. Al 44mo è la volta di Hjulmand, ma anche in questo caso la sfera è fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione.

Il baby colpisce ancora

Al 54emo arriva il vantaggio del Lecce. Contropiede dei giallorossi, Majer prende palla, bassa a Bjorkengren che tira, la sfera è respinta da Carnesecchi, ma sul pallone si avventa Rodriguez che con un tiro di collo pieno, deposita all’angolino alto.

Al 60mo, cross di Castagnetti e incornata di Ravanelli, ma la sfera va molto alta. Al 69mo finisce la partita di Rodriguez, che viene sostituito da Pettinari. Al 72mo la girata di testa di Volpe su corner di Castagnetti va sopra il montante. Al 73mo salentini vicini al terzo gol. Rinvio di Gabriel, la palla arriva a Pettinari che vede il portiere fuori dai pali e tenta il pallonetto, ma la palla va di poco fuori. All’83mo il rasoterra strozzato di Celar Viene parato senza problemi da Gabriel. All’86mo il mancino di Nikolov viene parato senza problemi da Carnesecchi.

Miracolo di Gabriel

All’88mo grigiorossi vicini al pareggio. Celar si libera di Lucioni e solo davanti a Gabriel tira, l’estremo difensore brasiliano, però, compie un miracolo e respinge, poi Maggio spazza via.

Al primo minuto di Recupero, Pettinari da buona posizione, colpisce l’esterno della rete.

Cremonese in 10

Al 92mo la formazione di Pecchia rimane in inferiorità numerica. Maselli costringe al fallo Ravanelli che riceve il secondo giallo e viene espulso.

La linea giovane scelta da Corini ha dato i suoi frutti. I giallorossi, trascorsi i primi minuti in cui sono anche passati in svantaggio, iniziano a giocare, pareggiano grazie all’autogol provocato da Rodriguez e nella ripresa, passano in vantaggio con il canterano del Real Madrid e nonostante qualche contropiede sprecato e un po’ di abbassamento del gioco, riescono a conquistare i tre punti, tra l’altro, senza soffrire più di tanto (leggi QUI le pagelle). Forse è presto per dire se da oggi riprende quel cammino tanto auspicato dal tecnico, ma era da tanto che la squadra non giocava in questo modo. Adesso, smaltita l’euforia per la vittoria, testa alla prossima gara dove i salentini, domenica sera, riceveranno il Cosenza.