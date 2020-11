Questa sera Entella-Lecce: due Mancosu in campo. Le probabili formazioni

Altro posticipo per il Lecce che stasera sarà di scena allo stadio “Aldo Gastaldi” di Chiavari per affrontare la Virtus Entella, ultima gara del settimo turno di campionato di Serie B.

Una gara dalle mille insidie per i giallorossi che, tornati alla vittoria lunedì scorso contro il Pescara, vogliono continuità di risultati per accorciare sulla testa della classifica prima della settimana di sosta. Compito tutt’altro che agevole perché dall’altra parte c’è l’Entella dell’esperto Bruno Tedino, ancora a secco di vittorie, ma reduce da tre convincenti pareggi consecutivi.

Mister Corini deve ancora fare i conti con qualche defezione di troppo: ci sono tre calciatori postivi al coronavirus, altri cinque indisponibili (tra cui Stefano Pettinari per un problema alla schiena), ma torna nel gruppo Pippo Falco che, adesso, si candida per una maglia da titolare.

Maglia che potrebbe ottenere perché nella conferenza della vigilia di ieri, Corini ha fatto intendere di voler sfruttare il campo sintetico di Chiavari, puntando sulla grande tecnica del reparto offensivo.

Ma in campo ci sarà anche un incrocio tutto particolare tra i due fratelli Mancosu: Marco, capitano del Lecce, una delle pedine fondamentali, e Matteo, attaccante dei biancocelesti, desideroso di fare la parte del fratello maggiore, anche in campo. Sarà una bella sfida certamente.

Per il resto, Eugenio Corini punterà ancora sul duo Coda-Stepinski, gemelli del gol che pare abbiano ingranato la quarta. Le scelte? Poco diverse da quelle dell’ultimo turno, con Gabriel tra i pali, Adjapong, Lucioni, Meccariello e Calderoni in difesa, Tachtsidis in regia affiancato da Henderson e Mancosu, in avanti il rientro di Falco ad agire attorno a Coda e Stepinski.

I liguri, invece, si schiereranno con un solido 3-5-2: Borra in porta, Pellizzer, Poli e Chiosa tris difensivo, folta linea mediana con De Col, Brescianini, Paolucci, Crimi e Costa, mentre in attacco ecco De Luca e, appunto, Matteo Mancosu.

Entella-Lecce sarà arbitrata dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini: calcio d’inizio alle ore 21 con diretta streaming sui canali di DAZN.

L’Empoli torna in vetta, Monza in crescita

Nelle gare giocate ieri della 7^ giornata, intanto, spicca il rotondo successo dell’Empoli contro la Reggina: un netto 3 a 0 che fa tornare i toscani in cima alla classifica. Raggiunto in pieno recupero, invece, il Chievo che impatta contro il Pordenone.

Perde contatto con la testa il Frosinone che incassa il KO sul campo del Monza: per i brianzoli seconda vittoria consecutiva che rilanciano così le loro ambizioni. Bene anche il Brescia (1-2 a Cosenza), mentre in coda fondamentale successo del Vicenza sul campo della Cremonese.

Di seguito il quadro completo del settimo turno di campionato:

Spal 2 – Salernitana 0

Cosenza 1 – Brescia 2

Monza 2 – Frosinone 0

Pordenone 1 – Chievo 1

Empoli 3 – Reggina 0

Cremonese 0 – Vicenza 1

Pescara-Cittadella (oggi h. 15)

Reggiana-Venezia (oggi h. 17)

Entella-Lecce (oggi h. 21)

Ascoli-Pisa (rinv.)

La classifica

Empoli 16, Chievo 14, Frosinone 13, Spal 12, Salernitana* 11, Cittadella** e Venezia** 10, Monza* e Lecce* 9, Brescia* e Pordenone 8, Reggina 7, Vicenza* 6, Cosenza 5, Reggiana***, Entella**, Ascoli* e Pisa* 4, Cremonese* 3, Pescara* 1.

(*una partita in meno; **due partite in meno; ***tre partite in meno)