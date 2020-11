Lecce, tante assenze prima di Chiavari. Corini: “sfruttiamo il sintetico”

Proprio in queste ore il Lecce è in partenza alla volta della Liguria. Per i giallorossi domani sera è in programma la delicata sfida sul campo della Virtus Entella, formazione ancora alla ricerca del primo successo stagionale, ma che vive un buon momento come testimoniamo gli ultimi tre pareggi consecutivi.

I salentini, invece, hanno ritrovato i 3 punti la scorsa settimana contro il Pescara, rilanciando così le loro ambizioni di alta classifica. Ne è consapevole mister Eugenio Corini che, festeggiata la prima vittoria casalinga del campionato, ora vuole continuità per accorciare le distanze dalla vetta della classifica (attualmente distante 4 punti).

Per il tecnico bresciano anche quella appena trascorsa non è stata una settimana senza intoppi: il caso Falco (poi rientrato, il numero 10 figura tra i convocati), le tre positività al coronavirus di tre elementi, e qualche infortunio di troppo rendono ancora la rosa monca, tra i quali dello di Stefano Pettinari che non partirà con i compagni dopo i fastidi accusati in settimana.

Ma il mister non vuole scuse: ci sono tutti gli elementi per fare bella figura anche a Chiavari.

“Questa è stata una settimana particolare – dice. Dopo i casi di coronavirus abbiamo rispettato il protocollo imposto, sapendo di dover essere bravi in questo momento così delicato.

Ora siamo concentrati sulla gara ci attende domani contro un avversario molto insidioso. Stimo molto Bruno Tedino (allenatore dell’Entella, ndr) perché ha trovato la giusta quadratura per i suoi ragazzi. Sanno attaccare molto bene la profondità, con alcune individualità di assoluto livello. Dovremmo essere bravi anche ad adattarci subito sul campo sintetico: la palla viaggerà velocemente per noi che siamo molto tecnici dovremmo cercare di sfruttarlo”.

Capitolo scelte. Tra i convocati, come detto, esce Pettianari, rientra Falco. “Stefano ha un problema alla schiena che lo attanaglia da qualche settimana: abbiamo cercato di tamponarlo, ma oggi abbiamo preferito lasciarlo a casa per curarsi, sperando di riaverlo a piena disposizione dopo la sosta. Pippo – prosegue il tecnico – è rientrato in gruppo e ha lavorato bene: dopo qualche giorno di sbandamento l’ho visto molto motivato e valuterò se lanciarlo titolare o farlo entrare a gara in corso”.

Ma la nota più dolce di questo ultimo periodo per Corini è certamente il tandem d’attacco formato da Coda e Stepinski che pare essersi finalmente sbloccato. Il polacco, in particolare, è reduce da 3 gol nelle ultime due uscite e il mister se lo coccola.

“Marius aveva bisogno di continuità – dice – e la sta trovando. Lavora molto bene per la squadra e il suo peso specifico per l’attacco per noi è molto importante. Stesso discorso per Coda: abbiamo un parco attaccando di grandi qualità che cercherò di sfruttare al massimo”.

I convocati

Eccola, dunque, la lista dei 22 giocatori convocati: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello

7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 14. Stepinski 18. Pierno 21. Gabriel 22. Vigorito 24. Zuta 25. Gallo 26. Dubickas 27. Calderoni 29. Gianfreda 32. Lo Faso 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis.

Non fanno parte del gruppo, gli indisponibili Rossettini, Pettinari, Dermaku, Bjorkengren, Felici, Listkowski, Rodriguez, Monterisi e il non convocato Borbei.

7^ giornata: la Spal c’è

Nel frattempo la settima giornata di campionato è già partita nella serata di ieri con il successo nell’anticipo della Spal sulla Salernitana. Uno scontro quasi al vertice che ha visto i ferraresi centrare il terzo successo di fila, mentre i campani (in attesa di capire se il match della scorsa settimana contro la Reggiana sia stato vinto a tavolino o se dovrà essere recuperato), sono incappati nel primo stop stagionale.

Oggi in programma cinque partite, dove a spiccare ci sono senza dubbio Monza-Frosinone ed Empoli-Reggina. Rinviata a data destinarsi – sempre per problemi legati al covid19 – il match tra Ascoli e Pisa.

Di seguito il quadro completo del settimo turno di campionato:

Cosenza-Brescia (oggi h. 14)

Monza-Frosinone (oggi h. 14)

Pordenone-Chievo (oggi h. 14)

Empoli-Reggina (oggi h. 16)

Cremonese-Vicenza (oggi h. 19)

Pescara-Cittadella (dom. h. 15)

Reggiana-Venezia (dom. h. 17)

Entella-Lecce (dom. h. 21)

Ascoli-Pisa (rinv.)

La classifica

Empoli*, Frosinone* e Chievo* 13, Spal 12, Cittadella** e Venezia** 10, Lecce* 9, Reggina* e Pordenone* 7, Monza** 6, Cosenza* e Brescia** 5, Reggiana***, Entella**, Ascoli* e Pisa* 4, Cremonese** e Vicenza** 3, Pescara* 1.

(*una partita in meno; **due partite in meno; ***tre partite in meno)