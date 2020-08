Eugenio Corini è il nuovo tecnico del Lecce: a breve l’annuncio

Il suo nome ha iniziato a circolare vorticosamente già pochi minuto dopo l’esonero, inaspettato, di Fabio Liverani. E adesso l’accordo è stato raggiunto e a breve ci sarà l’annuncio ufficiale. Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Lecce.

Dopo il brusco addio con il tecnico romano, le attenzioni del Direttore Pantaleo Corvino si sono rivolte subito su di lui che pare avere proprio il profilo giusto per dare il via al nuovo corso giallorosso.

50 anni, originario della provincia di Brescia, Corini vanta 178 panchine in carriera, quasi tutte spalmate tra Serie A e Serie B. Ex giocatore, ruolo centrocampista, Corini da quando ha iniziato ad allenare ha guidato, nell’ordine, Portogruaro, Crotone, Frosinone, Chievo (con cui ha esordito in massima serie, due salvezze consecutive), Palermo e Novara.

Nel corso delle ultime due stagioni è stato l’allenatore del “suo” Brescia, squadra con cui aveva anche iniziato la sua carriera da calciatore, guidando le Rondinelle prima nella vittoria del campionato cadetto, per poi ‘pagare’ per due volte la passionalità del presidente Cellino in A.

Ora si lega al Lecce per le prossime tre stagioni: stessa durata del contratto del DT Corvino.

Il modulo offensivo

Gioco fisico e d’attacco, Corini fa del 4-3-3 il suo biglietto da visita. Un modulo non tanto diverso dal 4-3-1-2 con cui il Lecce ha disputato le ultime tre stagioni con Liverani, ma che predilige una certa stazza offensiva.

Corini nel corso delle ultime due annate, ha affrontato il Lecce tre volte: due anni fa, in B, il suo Brescia si è imposto al “Rigamonti” per 2-1, salvo poi perdere la gara di ritorno sotto i colpi di Tabanelli in un match chiave per la promozione dei giallorossi.

Lo scorso campionato, invece, il 3 a 0 in terra lombarda aveva il sapore di una vera e propria lezione di calcio che Eugenio aveva inflitto a Fabio. Nella gara di ritorno, disputata un mese fa, 2-1 per il Lecce, sulla panchina delle Rondinelle sedeva Diego Lopez.

Adesso toccherà a lui guidare il nuovo progetto tecnico varato da Pantaleo Corivno. Domenica l’intera rosa attualmente a disposizione è stata convocata per iniziare il raduno precampionato e per lui sarà un primo, decisivo, momento.