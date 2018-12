Lecce, Santo Stefano in campo. Fabio Lucioni: “in alto fino alla fine”

Si torna in campo in casa Lecce. Dopo il Natale passato a riposo, ognuno con le rispettive famiglie, la combriccola giallorossa si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio “Via del Mare” per iniziare al prossimo impegno di campionato: la Serie B è in campo in queste ore (oggi due anticipi, domani tutto il resto della 18^ giornata), ma per il Lecce nessun boxing day perché c’è da osservare il turno di riposo.

Lo sguardo, allora, è rivolto a domenica sera quando Lepore e compagni saranno di scena allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, contro la formazione bianconera allenata da Pasquale Marino.

I salentini viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo di domenica scorsa contro il Padova: una vittoria forse decisiva per l’immediato futuro della rosa dal momento che il secondo posto momentaneo in classifica rilancia il Lecce verso obiettivi ben più importanti della mera salvezza.

A fare il punto, oggi, è stato Fabio Lucioni. Il difensore centrale dello scacchiere di Liverani è uno dei punti fissi del Lecce e contro il Padova ha persino trovato il primo gol stagione in maglia giallorossa. Un gol bello e decisivo perché ha permesso ai suoi compagni di riportarsi sul doppio vantaggio dopo alcuni minuti di sbandamento collettivo.

“In questo momento avere il turno di riposo può essere positivo per certi aspetti, anche se interrompiamo un ruolino di marcia importante come il nostro” ha spiegato l’ex Benevento. “Oggi riprendiamo gli allenamenti in vista di una gara difficilissima come quella contro lo Spezia, nella quale la nostra attenzione e concentrazione non si dovranno abbassare. Siamo una squadra che ha un dispendio di energie importanti in campo e quelle mentali dovranno sempre essere al top. La dedica per il gol di domenica scorsa è per mio figlio, da quando è nato è la prima rete che riesco a mettere a segno. Dopo la gara di domenica a La Spezia chiuderà il girone di andata, quello di ritorno è un altro campionato, nel quale i punti diventeranno più pesanti. Noi vogliamo rimanere fino alla fine nella posizione che occupiamo in classifica, ma per farlo bisognerà essere concentrati 95 minuti su 94.” ha concluso Lucioni.