Lecce-Ascoli, deciso il recupero: la gara proseguirà il 23 marzo. Ecco il regolamento

Adesso è ufficiale: la sfida tra Lecce e Ascoli, interrotta lo scorso venerdì 1 febbraio dopo appena 4 secondi di gioco a causa dell’infortunio occorso a Manuel Scavone, sarà giocata sabato 23 marzo.

Come ampiamente prevedibile, la Lega B ha deciso di far scendere nuovamente in campo le due squadre al “Via del Mare” nel fine settimana in cui il resto del campionato cadetto si fermerà per la quarta e ultima pausa dovuta agli impegni delle Nazionali. L’idea balenava nell’aria già da quando era stato deciso il rinvio del match, ma da questo pomeriggio è ufficiale. Il nuovo calcio d’inizio sarà alle ore 18. Per il Lecce significa giocare davanti al pubblico amico dopo la trasferta in programma il 17 marzo a Crotone, e prima della settimana che porterà al match casalingo contro il Pescara, domenica 31.

Naturalmente non sarà un nuovo inizio. Il match, infatti, risulta ufficialmente interrotto al 4” e quindi l’arbitro dovrà far riprendere il gioco da dove si è fermato, cioè sulla trequarti sinistra nella metà campo del Lecce, lì dove è avvenuto lo scontro fortuito tra Scavone e Beretta, con una palla a due. Nessun nuovo calcio d’avvio.

Chi in campo?

Ora i dubbi di molti si concentrano su chi potrà scendere in campo. La casistica non offre precedenti simili, con gare interrotte dopo così poco tempo e rinviate a data da destinarsi. E’ lecito pensare, quindi, che la terna arbitrale e le formazioni iniziali potranno cambiare, fatte salve però le squalifiche vigenti prima della 22esima giornata.

Nessuna preoccupazione in casa Lecce, mentre per i piceni non potrà essere schierato il terzino destro Lorenzo Laverone. Anche Manuel Scavone – in caso di un improbabile recupero-lampo – potrà partecipare alla disputa, considerato che la sua sostituzione con Andrea Tabanelli, preparata da mister Fabio Liverani, non è mai avvenuta. Per il resto, carta bianca bianca ai due tecnici.