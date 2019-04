Il Lecce si tiene stretto mister Liverani: prolungato il contratto fino al 2022. Sticchi: “è una garanzia”

“Oggi volevamo incontrare tutti per dare una notizia molto importante per noi: la società ha deciso di rinnovare la fiducia a mister Fabio Liverani per altri tre anni. Il suo contratto, in scadenza nel 2020, è stato rinnovato fino al 2022. Stesso discorso anche per lo staff tecnico”.

A poche ore dalla sfida più importante dell’anno contro il Brescia, Saverio Sticchi Damiani annuncia una notizia “clamorosa”. Il venerdì che precede il weekend forse più importante della storia recente del club giallorosso si apre con le parole del Presidente che carica l’ambiente con l’annuncio del rinnovo contrattuale per il mister. “Abbiamo fatto un ragionamento molto ampio, vagliando ogni tipo di ipotesi a prescindere dal risultato sportivo che raggiungeremo quest’anno. Riteniamo che questo allenatore e questo gruppo di lavoro ci offra le più ampie garanzie possibili per il nostro futuro immediato”.

Insomma, Liverani e il Lecce ancora insieme per molto tempo ancora. Il tecnico romano già da qualche mese deve fare i conti con le tante sirene di mercato che giungono dalla massima serie. Una massima serie che Liverani punterà a raggiungere già tra un paio di settimane, ma anche in caso di permanenza in B Liverani non lascerà il Salento.

“Il prolungamento del contratto con il mister e il suo staff è frutto di un lavoro che è sotto gli occhi di tutti: Liverani ha preso il Lecce in Serie C, lo ha riportato nel calcio che conta e che oggi sta stupendo tutti. Parliamo, insomma, di un profilo top. La clausole? Il contratto è molto articolato – spiega ancora Sticchi Damiani – che prevede anche premi di valorizzazione del parco giocatori. C’è anche l’opzione di risoluzione dell’accordo anticipatamente da ambo le parti, previo pagamento di una penale”.

Liverani: “puntiamo a una crescita globale”

La parola, poi, passa al protagonista della giornata, Fabio Liverani. “Oggi per me è un giorno importante – commenta il tecnico. Sono felice di poter programmare qualcosa di importante in una società che, posso dire, è cresciuta con me. Fino ad oggi abbiamo affrontato un percorso lungo e tortuoso, partito dalla Lega Pro. Poi con umiltà siamo partiti da luglio con l’obiettivo di mantenere una categoria che potesse consentire a questo gruppo societario di poter crescere ancora. Oggi invece ci giochiamo qualcosa di davvero entusiasmante: a tre giornate dalla fine abbiamo la possibilità di coltivare un sogno. E’ chiaro che il calcio è legato ai risultati: noi puntiamo e punteremo a una crescita globale. Qui c’è un’idea di lavoro che mi appartiene da sempre. Importante per questa mia scelta è stato anche il fattore ambientale: mi sento completamente dentro a questa realtà. Poi ovviamente decisivo è stato l’atteggiamento di questa società, sempre equilibrato a prescindere dal risultato. Massima la sintonia anche con il DS Meluso”.

Impossibile tenere lontano l’argomento Brescia. Domenica sera casi giocherà forse il tutto per il tutto: “Entreremo in campo conoscendo già il risultato del Palermo – prosegue Liverani – e non vedo tutta l’asfissia per i 3 punti. Noi prepariamo ogni gara puntando al massimo risultato, ma davanti a noi non scordiamo che avremo la prima della classe, che è in salute e che gioca un bel calcio. Potrà succedere di tutto e ce la giocheremo ad armi pari”.

In chiusura ancora Saverio Sticchi Damiani: “arriveremo ad affrontare il Brescia sulla scia di questa bella notizia. Il calcio è programmazione e anche nella peggiore delle ipotesi sapremo di ripartire da basi solide e forti. Giocheremo davanti a circa 26mila spettatori: a tal proposito comunico che abbiamo ottenuto un ulteriore ampliamento per circa 700 posti. Stadio? Nei prossimi giorni convocheremo una conferenza sul tema”.