Sale la temperatura per Lecce – Brescia, il Lecce Club si raccomanda ai tifosi: ‘Evitiamo di cadere in ogni forma di provocazione’

Solo tre partite, soltanto tre sfide prima di raggiungere un traguardo tanto desiderato eppure impensabile all’inizio della stagione quando i giallorossi, appena ritornati in Serie B, erano accreditati come una buona squadra in grado di raggiungere una salvezza tranquilla.

E invece il campionato cadetto 2018-2019 ha regalato ai tifosi gioie e soddisfazioni incredibili. Sul campo, sul rettangolo verde di gioco gli uomini guidati da Mister Liverani hanno sempre dato l’impressione di essere temprati per sfide superiori, pronti in ogni occasione a giocarsela alla pari con chiunque per dimostrare dopo i fatidici novanta minuti di essere superiori a tanti, a molti, a quasi tutti.

Solo tre sfide, dicevamo, visto che i salentini assisteranno da spettatori interessati, molto interessati alla 37esima giornata di campionato del 4-5-6 maggio.

Domenica 28 aprile alle 21.00 il Lecce sfiderà il Brescia, poi mercoledì 1 maggio sarà la volta della trasferta di Padova alle 15.00 per finire l’11 maggio, sempre alle 15.00 in casa con lo Spezia di Mister Marino.

Domenica sera dunque si disputerà quella che senza toni enfatici è stata definita la madre di tutte le battaglie, la sfida casalinga con la capolista Brescia di Eugenio Corini e del capocannoniere della cadetteria Alfredo Donnarumma.

‘Tutti allo stadio per sostenere il Lecce nella partita che vale una stagione – lancia l’appello il Lecce Club – affinché il “Via del Mare” sia quella bolgia capace di dare una marcia in più alla formazione di Liverani. Il pubblico dovrà essere ancora di più il dodicesimo uomo in campo per aiutare Mancosu e compagni nella sfida che può valere l’aggancio in vetta alla classifica delle “rondinelle“, aumentando le speranze di promozione diretta. L’ambiente è carico come nelle occasioni migliori, pronto a sostenere dal primo all’ultimo minuto il Lecce, a prescindere dal risultato’.

Bisognerà fare molta attenzione dentro e fuori lo stadio per evitare di cadere in ogni provocazione controllando che nessun facinoroso possa commettere atti che rovinerebbero l’esito della giornata e che potrebbero avere conseguenze alle quali non si vuole nemmeno pensare…

Il Lecce Club ricorda che al fine di favorire una massiccia presenza sugli spalti dei tifosi giallorossi la capienza dello stadio sarà aumentata e portata ad oltre 25.000 posti, cosa che certamente porterà a battere il record stagionale di presenze.