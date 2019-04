E’ il giorno del big match. Lecce, Lucioni guida la difesa. Brescia, Sabelli stringe i denti. Le probabili formazioni

Il Palermo rallenta ancora, pareggia la seconda gara consecutiva e ora il Lecce ha il destino nelle sue mani. Come se già non fosse cruciale, la sfida di questa sera in cima alla classifica del campionato di Serie B diventa così decisiva.

Lecce-Brescia ha tutto per essere considerata la sfida dell’anno: le Rondinelle con un successo festeggerebbero il ritorno in A dopo otto anni tra i cadetti, i giallorossi, dal canto loro, sono decisi a continuare a coltivare sogni di promozione diretta. Davanti a circa 25mila spettatori, il posticipo di giornata è vietato ai deboli di cuore: le due migliori squadre del campionato si ritroveranno una davanti all’altra in un confronto che può valere una stagione intera. 3 i punti di distanza tra le due compagini, con il Palermo a -2 dai salentini i quali hanno la ghiotta possibilità di volare a +5 dal terzo posto.

I 22 in campo

Per Mister Liverani, fresco di rinnovo contrattuale, è l’opportunità di continuare a stupire. Per farlo, il tecnico romano ritrova in difesa il suo punto di riferimento Lucioni (rientrato dalla squalifica), ma deve continuare a fare a meno di Calderoni. Davanti a Vigorito, quindi, sono certi di una maglia Vanuti, Lucioni e Meccariello, con Marino che, stringe i denti, e andrà a posizionarsi ancora una volta come terzino. In caso di forfait del difensore di Mazara del Vallo, potrebbe esse riproposto come esterno Meccariello, con il giovane Riccardi al fianco dell’esperto “Zio” Lucioni.

Per il resto pochi dubbi. Tachtsidis sarà spalleggiato da Petriccione e Majer (qualche chances per Tabanelli), mentre in avanti Mancosu agirà alle spalle di Falco e La Mantia.

In casa Brescia, invece, Corini intravede il traguardo tanto agognato. Sabelli, dopo alcuni giorni di affaticamento, dovrebbe partire dal 1′. Solo abbondanza per i lombardi che si schiereranno con un 4-3-1-2 a specchio formato da Alfonso in porta, Sabelli, Cistana, Romagnoli e Martella in difesa, Bisoli, Tonali e Dessena tris di centrocampo, Spalek e supporto della spietata coppia Donnarumma-Torregrossa.

L’appuntamento con la storia sarà arbitrato dal signor Marco Piccinini della Sezione di Forlì. Calcio d’inizio alle ore 21, apertura dei cancelli del “Via del Mare” fissata per le 18.15.