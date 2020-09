Il Lecce ci riprova: è la volta buona per riportare Bertolacci nel Salento?

Prosegue, incessante, il lavoro di preparazione al prossimo campionato per il Lecce. Nel pomeriggio di ieri, il tecnico Eugenio Corini ha diretto una seduta d’allenamento nella sede del ritiro, nel corso della quale i giallorossi hanno svolto un lavoro atletico.

Assenti Vera, Tachtsidis e Listkowski, quest’ultimo ancora impegnato con la nazionale U21 polacca. Felici e Gabriel si sono allenati in differenziato. Per oggi, invece, è in programma una doppia sessione, a porte chiuse, sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.

Nel frattempo il calciomercato si appresta ad entrare nel vivo. Questa settimana potrebbe portare tante novità per i salentini. Infatti, mentre tra poche ore verrà ufficializzata la cessione di Rispoli al Crotone, sul fronte delle entrate si seguono ancora i vari Tutino, Paganini e il norvegese Donnum.

Ma l’ultimo nome emerso da radiomercato è quello di una vecchia conoscenza, accostato ai giallorossi già un anno fa. Si tratta di Andrea Bertolacci, 29 anni, appena svincolatosi dalla Sampdoria.

Reduce da 12 presenze nell’ultimo campionato, Bertolacci deve riscattare un paio di stagioni sottotono. Il cartellino a costo 0 fa gola non solo al Lecce, ma anche alle neo promosse Crotone e Spezia.

MaLecce potrebbe essere la piazza giusta per la sua riabilitazione. Del resto, i suoi due anni passati in giallorosso (dal 2010 al 2012) hanno permesso al ragazzo di lasciare un buon ricordo in Salento, soprattutto per le sue due reti segnate alla Juventus.

Corvino è al lavoro ed è pronto far decollare il mercato salentino.