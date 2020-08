Lecce, Ernesto Chevanton nuovo collaboratore della Primavera

Javier Ernesto Chevanton torna a casa. Per la quarta volta. L’ex attaccante uruguaiano, indimenticato numero 19 del Lecce degli anni d’oro, è pronto per una nuova avventura: sarà il collaboratore tecnico della formazione Primavera, guidata da mister Vito Grieco.

Chevanton, ormai leccese d’azione, torna così alle dipendenze dell’US Lecce dopo aver vestito la casacca giallorossa in due momenti diversi della sua bellissima carriera. Il Lecce di Pantaleo Corvino lo ingaggia, giovanissimo, dal Danubio nella stagione 2001/02: debutta in Serie A il 26 agosto nella partita Lecce-Parma, andando subito in gol rubando il pallone al portiere parmense Frey. La prima stagione nella massima serie per il Lecce si chiude con la retrocessione, ma lui segna 11 gol in 27 partite.

L’anno dopo guida la pronta promozione in A realizzando 16 reti in 30 partite e con il ritorno nella massima serie arriva la sua definitiva consacrazione. Con 19 gol realizzati in Serie A in 31 partite Chevantón a fine stagione sarà il quarto attaccante più prolifico del campionato, aggiudicando anche il titolo di miglior marcatore del Lecce in Serie A. Stabilisce anche il nuovo record di gol totali con la maglia dei salentini attestandosi su quota 30 gol, grazie ai quali batte il precedente primato stabilito da Pasculli.

Dopo tre anni lascia il Salento e tenta le avventure prima in Francia (con Monaco) e poi in Spagna (a Siviglia). Torna in Italia per una breve parentesi all’Atalanta, ma il cuore lo richiama a Lecce, nella stagione della salvezza targata De Canto: indimenticabili i suoi gol nel finale a Parma e in casa contro il Napoli.

Due anni dopo, dopo una parentesi in Argentina, ritorna ancora a Lecce, dove la famiglia Tesoro, appena subentrata dopo la doppia retrocessione in C, lo sceglie come uomo del rilancio. In Lega Pro gioca 11 partite e segna 5 reti che però non bastano per la promozione. Ma l’affetto dei suoi tifosi resta immutato.

Da quel momento la sua carriera da calciatore entra nella fase finale per poi intraprendere quella di allenatore. Negli ultimi anni ha allenato le giovanili della Soccer Dream Parabita ed ora è pronto ad iniziare una nuova avventura con i giovani del suo Lecce.