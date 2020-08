Lecce, Corini si presenta alla squadra. Ecco il suo staff

La nuova era di Eugenio Corini a Lecce è ufficialmente partita. Dopo la conferenza stampa di presentazione, il tecnico bresciano ha diretto il suo primo allenamento in giallorosso, che poi è stato il primo della nuova stagione per tutti.

Superati i test anti-covid (con l’eccezione del solito Tachtsidis che però si trova in quarantena in Grecia), i giallorossi attualmente in rosa si sono ritrovati ad Acaya e hanno fatto conoscenza con il nuovo allenatore e con tutto il suo staff.

A tal proposito, a margine della presentazione del mister, l’US Lecce ha reso noti i componenti dello staff tecnico che affiancheranno Corini. Di seguito il dettaglio:

Allenatore in seconda: Lanna Salvatore

Collaboratore Tecnico: Olivieri Stefano

Preparatore Atletico: Sciuto Salvatore

Preparatore Atletico/Recupero Infortunati: De Luca Giovanni

Preparatore dei Portieri: Sassanelli Luigi

Match Analyst: Camoni Matteo

Osservatore: Leonardi Vincenzo

Insomma, molti volti nuovi, ma anche alcune conferme come quella di Luigi Sassannelli.

Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento: per mister Corini è tempo di accelerare anche per fare tutte le valutazioni sulla rosa che vuole avere a sua disposizione per il prossimo campionato.

“In squadra ci sono elementi di assoluto valore – aveva spiegato Corini al fianco del Presidente Sticchi Damiani e del Direttore Pantaleo Corvino – ma ai ragazzi dirò che chi vuole rimanere qui deve essere consapevole di sposare un progetto al 100%.

I quadri del Settore Giovanile

Infine, la società ha comunicato anche la composizione dei vari staff tecnici delle formazioni giovanili, dirette sempre da Gennaro Delvecchio. Di seguito tutti i nomi.

Primavera

Allenatore – Vito Grieco

Allenatore in seconda – Luca Salvalaggio

Preparatore atletico – Paolo Traficante

Preparatore portieri – Roberto Vergallo

Dirigente Accompagnatore – Giuseppe Nucci

U17

Allenatore – Primo Maragliulo

Allenatore in seconda – Riccardo Personè

Preparatore atletico – Giammarco Maldarella

Preparatore portieri – Francesco Garzilli

Dirigente Accompagnatore – Massimiliano Dell’Anna

U16

Allenatore – Simone Schipa

Allenatore in seconda – Antonio Manni

Preparatore atletico – Raffaele Tumolo

Preparatore portieri – Diego Zaccardi

Dirigente Accompagnatore – Marco Geusa

U15

Allenatore – Vincenzo Mazzeo

Allenatore in seconda – Fabio Marrocco

Preparatore atletico – Paolo Fontò

Preparatore portieri – Giampaolo Luperto

Dirigente Accompagnatore – Giampiero Tundo