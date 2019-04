Lecce, domani è già campionato. Contro il Cosenza Liverani non ha Meccariello. I convocati

Poco il tempo a disposizione del Lecce per godersi il bellissimo successo contro il Pescara e per tirare il fiato: il calendario della Serie B impone l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Si disputa stasera la 31esima giornata, ma i giallorossi sono attesi da uno dei due posticipi di domani contro il Cosenza (l’altro è il big match tra Pescara e Palermo).

Un impegno per nulla scontato per la comitiva di Fabio Liverani che contro i silani allenati dall’ex Piero Braglia chiuderà il trittico di gare casalinghe che fino ad ora ha prodotto 9 gol, due successi e 6 punti che al momento valgono la seconda posizione in classifica. Ma contro i calabresi le insidie sono davvero tante: intanto c’è l’incognita condizione fisica a tre giorni di distanza dall’ultimo match, e poi c’è da fare i conti con un avversario che sta attraversando il miglior momento della propria stagione.

Il Cosenza, infatti, dopo le fatiche iniziali, è riuscito a tirarsi fuori dalla zona calda della classifica e oggi si gode le acque tranquille a +5 dai playout. I salentini, dal canto loro, viaggiano col vento in poppa: i successi contro Ascoli e Pescara hanno confermato quanto fatto vedere da La Mantia e compagni in tutto questo campionato; il Lecce c’è e vuole sognare in grande.

Ma il prossimo è un ostacolo davvero ostico. Anche stavolta Liverani deve fare i conti con alcune assenze, tra cui quella di Meccariello, squalificato, oltre a quella degli infortunati Bovo e Fiamozzi.

Le dichirazioni di Mister Liverani

Nella conferenza stampa di oggi, Mister Fabio Liverani ha messo in guardia tutti sulla forza del Cosenza: “La squadra che incontriamo oggi non è quella dell’andata, si è molto rinforzata avendo acquistato giocatori in linea con il credo dell’allenatore. Hanno una bella solidità difensiva, un centrocampo che unisce quantità e qualità, un attacco forte. Per intensità di gioco mi ricordano molto noi! Bisognerà stare attenti, non avere frenesia perchè le partite si vincono anche all’ultimo minuto. Occhio a non sbilanciarci e a consentire le ripartenze in cui i calabresi sono maestri avendo giocatori del calibro di Tutino. Ho però fiducia nei miei uomini, un grande gruppo che non si esalta nelle vittorie, non si abbatte nelle sconfitte ed è sempre sul pezzo”

I convocati

25 sono i giocatori convocati. Questa la lista in ordine di numerazione di maglia: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 30. Scavone 32. Milli 33. Pierno 34. Majer.