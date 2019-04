Lecce, Liverani lo sa: “siamo cresciuti. I ragazzi credono in tutto ciò che fanno”. Mercoledì già in campo

“Siamo in un momento in cui crediamo in quello che facciamo e la fatica oggi si fa sentire di meno”. Parola di Fabio Liverani. Quello del tecnico romano è il vero nome a cui attribuire la vittoria di ieri sera del Lecce contro il Pescara. Era davvero difficile mantenere altissima la tensione di un gruppo reduce da un 7-0 da sballo, ma Liverani ci è riuscito alla perfezione.

La prestazione dei giallorossi davanti a un avversario di assoluto valore, una diretta concorrente per la corsa alla Serie A, è tra quelle da vedere e rivedere. Intensità, dal primo all’ultimo minuto, concentrazione, grandi giocate e mentalità vincente. E poi i gol, bellissimi come sempre, dei soliti La Mantia e Mancosu, due elementi che nelle ultime otto gare insieme hanno messo in porta 11 reti.

Con questi ingredienti, la matricola terribile Lecce, scavalca il Palermo al secondo posto e punta il Brescia, distante solo 2 lunghezze.

“Ogni gara ha una sua storia – commenta nel post match Liverani – ma siamo riusciti a mantenere mentalmente il livello altissimo. Davanti a noi c’era un avversario molto difficile da affrontare, con individualità importanti, ma siamo stati bravi ad aggredirli e a fraseggiare.

Oggi il Lecce ha sbagliato poco quanto nulla e non abbiamo concesso spazi agli avversari. Quale vittoria è più significativa tra Ascoli e Pescara? Difficile rispondere, ogni vittoria da qui alla fine diventa fondamentale”.

Un vero capolavoro quello disegnato ieri sera dai giallorossi che crescono di settimana in settimana. “Sì – spiega il mister – il gruppo è cresciuto tanto in questi mesi e oggi attraversiamo un momento in cui crediamo fortemente in quello che facciamo. Così anche la fatica si fa sentire di meno. I ragazzi sono in un periodo favorevole e anche la velocità di esecuzione, che nel calcio è tutto, oggi ci riesce meglio”.

Come detto, ora la classifica si fa interessante. Alle spalle di Mancosu e soci si inizia ad aprire una crepa interessante: Palermo a parte, inseguono Verona (distante 4 punti), Pescara (6 punti), Benevento e Perugia (7 punti). La situazione si fa davvero interessante e l’appetito potrebbe crescere ancora.

E tra un paio di giorni la Serie B tornerà in campo per l’infrasettimanale. Mentre il Lecce riceverà l’insidioso Cosenza, il Brescia renderà visita al Verona, mentre il Pescara ospiterà il Palermo. Due scontri di altissima classifica che potrebbero far sorridere ancora i giallorossi.

“Dove possiamo arrivare? Non lo so – confessa Liverani. Con il massimo rispetto verso ogni avversario, noi cercheremo di dire la nostra fino alla fine. Mercoledì contro il Cosenza sarà una vera battaglia, niente a che vedere con la gara che abbiamo disputato oggi. Sarà una gara ostica, dalla difficile lettura. Insomma, ci attende l’ennesima battaglia. Ci servirà ancora una volta tutta la nostra gente che anche stavolta è stata fondamentale”.

La classifica

Brescia 53, Lecce 51, Palermo 50, Verona 47, Pescara 45, Benevento e Perugia 44, Cittadella 41, Salernitana e Cosenza 35, Spezia 34, Ascoli 33, Cremonese 32, Crotone e Livorno 30, Venezia 29, Foggia 27, Padova 24, Carpi 22.

Prossimo turno 31^ giornata (2-3 aprile)

Benevento-Carpi (mart. h21) Crotone-Perugia (mart. h21) Livorno-Cremonese (mart. h21) Padova-Ascoli (mart. h21) Spezia-Salernitana (mart. h21) Venezia-Cittadella (mart. h21) Verona-Brescia (mart. h21) Lecce-Cosenza (merc. h19) Pescara-Palermo (merc. h21) riposa Foggia.