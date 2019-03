Lecce-Pescara 2-0, la premiata ditta La Mantia-Mancosu regala il secondo posto ai giallorosssi

Dopo la sbronza di gol nella sfida di recupero di sabato scorso contro l’Ascoli, record di marcature giallorosse in Serie B, smaltita l’euforia per la goleada e messo i piedi per terra, se mai si siano alzati, questa sera i salentini di mister Fabio Liverani, sono scesi nuovamente in campo nel big match che li ha visti opposti al Pescara.

L’occasione, come già accaduto sette giorni fa, è ghiottissima, superare il Palermo, visto il pareggio di ieri dei rosanero contro il Cosenza – prossimo avversario di capitan Mancosu e compagni – raggiungendo, così, il secondo posto e mettere, altresì,una buona distanza tra sé e le dirette inseguitrici.

In occasione della sfida con gli Abruzzesi, il tecnico romano sceglie di affidarsi agli stessi uomini che hanno “matato” i bianconeri merchigiani, senza cambio alcuno.

L’undici iniziale

I giallorossi, quindi, si sono schierati con il consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni; linea mediana con Tabanelli, Tachtsidis e Petriccione; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco La Mantia-Falco.

Il primo tempo

I giallorossi iniziano subito con grandissima pressione e nei primi due minuti guadagnano altrettanti calci d’angolo. Sul secondo, mistero in area pescarese. Petriccione batte il corner, perfetto inserimento di testa di La Mantia che, però, non riesce a colpire per l’opposizione con la mano di Crecco. Per il signor Ros è tutto regolare.

La mantia fa 13

Al 13mo arriva il gol giallorosso. Corner di Petriccione per Falco, cross del talentino di Pulsano, appoggio di testa di Venuti per l’accorrente La Mantia che di piatto deposita in rete.

Al 25mo la botta dal limite di Calderoni termina a lato. Al 29mo la punizione dal limite di Brugman termina di pochissimo a lato.

Il capitano raddoppia

Al 37mo arriva il secondo gol per i giallorossi. Falco si invola sulla destra e crossa, la sfera viene respinta da un difensore avversario, sui piedi, però, dell’accorrente Mancosu, che in corsa tira e trafigge Fiorillo.

Al 39mo il colpo di testa di Mancuso finisce fuori. Al 43mo il rasoterra da fuori di Falco viene abbrancato in presa dall’estremo difensore degli Abruzzesi e un minuto più tardi il tiro al volo dal limite di Brugman finisce alto. Al 45mo Pescara vicino al gol con il colpo di testa a botta sicura di Scognamiglio su cui Virito compie un miracolo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio nelle file pescaresi. Bellini, infatti, prende il posto di Bruno.

Al decimo il tiro dal limite di Petriccione viene respinto da Fiorillo. Al 14mo il colpo di testa di Lucioni finisce sopra il montante. Al 20mo la punizione dal limite di Brugman viene respinta dalla difesa giallorossa. Al 24mo il tiro a giro di Falco, dopo una serpentina al limite dell’area, finisce di pochissimo a lato. Al 26mo la punizione di Tachtsidis termina alta.

Pescara in 10

Al 35mo tegola in casa abruzzese. Petriccione ruba palla a Marrass e lo supera, il centrocampista non ci sta e lo scalcia da tergo. Per il signor Ros non ci sono dubbi ed estrae il rosso diretto all’indirizzo del calciatore.

Al 37mo il tiro di Petriccione termina fuori. al 42mo il tiro di Manocu termina alto e al 43mo Palombi, solo davanti a Fiorillo si lascia ipnotizzare dal portierebiacazzurro.

Non era facile dopo il 7-0 della settimana scorsa ripetere una prestazione perfetta, ma i giallorossi sono riusciti a farlo (leggi QUI le pagelle). Una gara sontuosa nel primo tempo dove hanno dato grandissima intesità all’azione e messo il risultato in ghiaccio. nelle ripresa, hanno lasciato sfogare gli avversari una ventina di minuti, senza mai subire occasioni da gol. Con questa vittoria gli uomini di Liverani raggiungono il secondo posto in solitario. mercoledì si torna in campo contro il Cosenza.

U.S. Lecce: Vigorito, Petriccione, Tachtsidis (Majer), Mancosu (Cap.), Meccariello, La Mantia, Falco (42 st Palombi), Tabanelli, Venuti, Lucioni, Calderoni. A disp: Bleve, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Arrigoni, Tumminello, Haye, Palombi, Marino, Saraniti, Felici, Majer. Allenatore: Liverani

Pescara Calcio: Fiorillo, Campagnaro, Scognamiglio, Mancuso (38 st Sottili), Memushaj, Brugman (Cap), Pinto, Marras, Bruno (1 st Bellini), Crecco, Ciofani. A disp: Kastrati, Del Grosso, Gravillon, Monachello, Capone, Bellini, Balzano, Bettella, Perrotta, Antonucci, Del Sole, Sottil. Allenatore: Pillon

Arbitro: Ros di Pordenone; Assistenti: Rossi-Formato; IV Ufficiale: Dionisi

Marcatori: 13 pt La Mantia (L) 37 pt Mancous (L)

Note: ammoniti 17 pt Meccariello (L) 33 pt Pinto (P) 13 st Brugman (P) espulsi 35 st Marras (P) spettatori 12.936 incasso 141.088,10 recupero 1 pt 4 st angoli 7-4 per il Lecce.